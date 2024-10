Un premier aperçu de la barre d’adresse inférieure de Chrome pour Android [Gallery]

Ces dernières semaines, Chrome pour Android a commencé à travailler sur une barre d’adresse inférieure et un premier aperçu est désormais disponible.

Avec la dernière version de Chrome Canary aujourd’hui, la barre d’adresse inférieure est active. C’est vraiment très simple, Google déplaçant simplement le navigateur « Chrome » vers le bas de votre écran.

Bien sûr, la toute première tentative de Chrome pour cette conception en 2016 était également simple, mais Google a ajouté de plus en plus de complexité au fil du temps, y compris une barre inférieure et plus tard une conception de barre divisée.

Jusqu’à présent, il n’existe aucun autre hébergement dans l’interface utilisateur avec le menu de débordement à trois points inchangé et toujours classé de haut en bas. De plus, aucune modification n’a été apportée au sélecteur d’onglets. Il reste à voir si tout cela sera mis à jour car il est encore tôt pour cette conception.

À partir de cette version (131.0.6772.0) et d’Android 15 QPR1 Beta 2 sur un Pixel 9 Pro, la poignée gestuelle se chevauche mais elle est par ailleurs utilisable.

Après avoir installé Chrome Canary depuis le Play Storequi est expérimental, bogué et non recommandé comme navigateur quotidien, activez cet indicateur :

chrome://flags/#android-bottom-toolbar

Redémarrez le navigateur, accédez à Paramètres > Barre d’adresse et choisissez « Bas ».

L’année dernière, Chrome pour iOS a introduit une barre d’adresse inférieure. Il est probable que les travaux en cours sur Android seront réellement lancés cette fois-ci. Comme nous l’avons écrit précédemment en juillet, Chrome pour Android devrait avoir cette option pour une barre d’adresse inférieure. Cependant, il est important que Google ne redessine pas l’ensemble du navigateur en cours de route et n’entrave pas sa simplicité existante :

Ce que je veux que Chrome essaie, c’est de placer exactement la même barre que celle que nous avons aujourd’hui en bas de l’écran comme option pour améliorer l’utilisation et l’accessibilité à une main. Pour être clair, je ne veux pas que Google repense l’intégralité de l’interface utilisateur du navigateur dans ce cadre.

