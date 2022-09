BIRMINGHAM, Ala. (AP) – Un pasteur noir qui a été arrêté par des policiers blancs alors qu’il arrosait les fleurs d’un voisin qui était hors de la ville a déposé une plainte fédérale alléguant que l’épreuve avait violé ses droits constitutionnels et causé des problèmes persistants, notamment une détresse émotionnelle et anxiété .

Michael Jennings a intenté une action en justice vendredi soir contre trois officiers et la ville centrale de l’Alabama, Childersburg, demandant un procès devant jury et demandant une somme d’argent non précisée.

Les avocats de Jennings ont programmé une conférence de presse devant le palais de justice fédéral de Birmingham samedi pour discuter du procès, et la NAACP, la plus ancienne organisation de défense des droits civiques du pays, et d’autres groupes ont prévu un rassemblement par la suite dans un parc du centre-ville.

La poursuite alléguait les actions des officiers Christopher Smith et Justin Gable, Sgt. Jeremy Brooks et la ville ont violé les droits protégeant contre les arrestations illégales et garantissant la liberté d’expression. Il a cité plusieurs problèmes persistants, notamment le trouble de stress post-traumatique et l’humiliation.

L’avocat de la ville de Childersburg, Reagan Rumsey, n’a pas renvoyé d’e-mail sollicitant des commentaires.

Jennings, 56 ans, a été arrêté en mai après qu’un voisin blanc a appelé le 911 et a déclaré qu’un “jeune homme noir” et un SUV doré se trouvaient dans une maison pendant que les propriétaires – qui sont des amis de Jennings et lui avaient demandé de surveiller leur maison – étaient absents.

Jennings s’est identifié comme “Pasteur Jennings” mais a refusé de fournir une pièce d’identité aux officiers, qui l’ont arrêté pour entrave aux opérations gouvernementales après une confrontation de 20 minutes qui comprenait des voix élevées des deux côtés.

Déposée devant le tribunal municipal, l’accusation a été rejetée en quelques jours à la demande du chef de la police de l’époque. Le mois dernier, les avocats de Jennings ont publié une vidéo de la caméra du corps de la police qui a été obtenue à la suite d’une demande de documents à la ville, située à 88 kilomètres au sud-est de Birmingham.

Benard Simelton, président de la branche de l’Alabama de la NAACP, a déclaré que les agents qui ont arrêté Jennings ont fait “tellement de choses” qui n’étaient pas conformes aux bonnes tactiques de police communautaire.

“Ces mauvaises décisions de jugement reflètent mal le type de formation que les policiers de Childersburg reçoivent … s’ils agissaient conformément aux directives de la police”, a déclaré Simelton dans un communiqué.

Alors que Jennings aurait pu déposer une plainte contre la ville pour obtenir des dommages-intérêts, l’avocat Harry Daniels a déclaré que cela n’avait pas été fait parce que l’arrestation était bien dans le délai autorisé par la loi pour un procès.

The Associated Press