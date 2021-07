Un prédateur sexuel qui s’est arrangé pour violer une fille de 4 ans et pour qu’un enfant urine dans du verre pour sa consommation est emprisonné

Un prédateur du SEXE qui s’est arrangé pour violer une fillette de quatre ans et pour qu’un enfant urine dans un verre pour qu’il boive a été emprisonné.

John Peter Noble, 36 ans, a été condamné à 14 ans après avoir été reconnu coupable de neuf infractions sexuelles sur des enfants.

Le prédateur sexuel d’enfants John Peter Noble a été emprisonné Crédit : Police du Yorkshire du Nord

Il a plaidé coupable le 1er mai 2021 et a été emprisonné aujourd’hui à York Crown Court.

Noble s’était fiancé en ligne entre mars et avril 2021 et avait pris des dispositions pour rencontrer une fillette de quatre ans dans l’intention de la violer, a déclaré le tribunal.

Il s’est rendu au point de rendez-vous convenu à Ripon, dans le Yorkshire du Nord, le 30 avril, où il a été arrêté par des flics.

Noble a également été accusé d’avoir enfreint les conditions de son ordonnance de prévention des préjudices sexuels en essayant de prévoir que la fillette de quatre ans et un bébé passent la nuit chez lui.

Cela lui a été délivré en septembre 2019 pour des images indécentes d’enfants, incitant ou incitant des enfants à se livrer à des actes sexuels, et des infractions de communication sexuelle avec un enfant.

Aujourd’hui, il a également été condamné pour des condamnations pour agression sexuelle sur un enfant, organisation d’utilisation d’un jouet sexuel sur un enfant et organisation pour qu’un enfant urine dans un verre pour sa propre satisfaction et consommation sexuelles.

Il est effrayant de penser qu’il s’arrangeait activement pour violer un enfant. Le sergent-détective Lee Allenby

Sa condamnation fait suite à une enquête menée par l’équipe d’abus et d’exploitation en ligne de la police du North Yorkshire et l’unité régionale de lutte contre le crime organisé du Yorkshire et Humber (YHROCU).

Au cours de cette enquête, il n’y a jamais eu de victime réelle et aucun enfant n’a jamais été en danger.

Le sergent-détective Lee Allenby, de l’équipe d’abus et d’exploitation en ligne, a déclaré: «C’était un cas particulièrement pénible où Noble, un homme qui avait déjà été arrêté par la police et traduit devant les tribunaux il y a quelques années à peine, avait acheté des articles pour un bébé ainsi que des articles sexuels pour faciliter l’abus sur la fillette de quatre ans.

« Noble n’a tout simplement pas pu résister à agir sur sa déviance sexuelle envers les enfants.

« C’est effrayant de penser qu’il s’arrangeait activement pour violer un enfant. »

‘DÉPRAVATION’

DS Allenby a ajouté: «Ce fut une opération réussie où la collaboration étendue et solide entre l’équipe d’abus et d’exploitation en ligne de la police du North Yorkshire et l’unité régionale de lutte contre le crime organisé du Yorkshire et Humber, a permis à Noble d’être traduit en justice.

«Cela a également montré la longueur de la dépravation que Noble irait pour commettre des abus sexuels sur des enfants.

« Une longue peine de prison est une issue agréable dans cette affaire, et elle envoie un avertissement sévère aux autres pédophiles qui pensent pouvoir opérer en ligne en toute impunité. »

L’inspecteur-détective Marie Bulmer, de YHROCU, a déclaré : « Cela fait partie de notre priorité continue de protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle de ceux qui cherchent à leur faire du mal.

« Les forces de l’ordre opèrent sur Internet et nous chercherons sans relâche à traduire en justice les personnes qui utilisent le Web pour faciliter la maltraitance des enfants. »

Les agents ont exhorté toute personne victime d’abus sexuel d’enfant à le signaler via 101.

DI Bulmer a également souligné que toute personne préoccupée par son utilisation d’Internet ou par des pensées ou un comportement inapproprié à l’égard des enfants devrait contacter Stop It Now! de la Fondation Lucy Faithfull! service d’assistance téléphonique au 0808 1000 900 pour des conseils, un soutien et des informations.