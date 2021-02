Un prédateur sexuel qui a suivi une femme hors du bus et l’a attaquée est emprisonné à vie

Un prédateur sexuel qui a suivi sa victime dans un bus et l’a agressée a été emprisonné à vie après que la police a utilisé la vidéosurveillance et un logiciel de reconnaissance faciale pour l’attraper.

Craig Walters, 39 ans, a suivi la jeune femme hors d’un bus à Cardiff tard dans la nuit en novembre 2019 et a tenté de la traîner dans un endroit isolé avant qu’un passant n’intervienne.

Des images ont montré Walters marchant derrière la femme le long d’une route avant de l’attraper par derrière et la traînant sur une parcelle d’herbe.

Il a été arrêté dans les 48 heures suivant l’attaque de novembre 2019 après que la police ait pu analyser la vidéosurveillance dans le bus et faire correspondre l’image du suspect à Walters à l’aide de la reconnaissance faciale rétrospective.

Walters, qui a plaidé coupable de faux emprisonnement dans l’intention de commettre une infraction sexuelle, a été condamné à perpétuité et a dit qu’il devait purger au moins six ans avant d’être admissible à la libération conditionnelle.

Craig Walters, 40 ans, a suivi la jeune femme dans un bus à Cardiff et l’a attaquée en novembre 2019

Le détective Dave Simmons, de Cardiff CID, a déclaré: « Vers 22 h 50 le dimanche 10 novembre 2019, une jeune femme a été suivie d’un bus à Pontprennau.

Alors qu’elle marchait le long d’un bord d’herbe à Pentwyn Road, elle a été attrapée par derrière par un inconnu

« Elle a courageusement essayé de le combattre et a crié à l’aide jusqu’à ce qu’un membre du public intervienne heureusement et que le suspect se soit enfui. Cela a dû être absolument terrifiant.

« Nous avons rassemblé une vaste vidéosurveillance de la région, y compris des images du bus de Cardiff dans lequel elle voyageait, et cela nous a donné une image du suspect qui était dans le même bus.

« En utilisant la reconnaissance faciale rétrospective sur cette image de vidéosurveillance, nous avons identifié le suspect comme étant Craig Walters – quelqu’un qui était connu de la police.

« Je ne doute pas que nous l’aurions finalement rencontré, mais l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale rétrospective nous a permis de l’atteindre plus rapidement et dans les 48 heures, il était en détention. »

L’officier a ensuite décrit Walters comme un «individu froid et dangereux qui n’avait montré aucun remords».

Il a ajouté: « Ce qui s’est passé a eu un effet dévastateur sur elle, mais elle a fait preuve d’une telle bravoure tout au long et était pleinement préparée à témoigner au procès.

Des images ont montré Walters, qui a plaidé coupable de faux emprisonnement dans l’intention de commettre une infraction sexuelle, montant dans le bus la nuit de l’attaque en 2019.

Les policiers ont pu analyser la vidéosurveillance dans le bus et utiliser la reconnaissance faciale rétrospective pour identifier Walters

« Je voudrais également remercier le témoin Luke Martin qui a assisté dans la nuit car sans son intervention, je pense que nous aurions été confrontés à un incident encore plus grave.

« Walters est cependant un individu froid et dangereux qui n’a montré aucun remords et je pense qu’il n’a plaidé coupable qu’en raison de la force des preuves.

«J’espère que le succès de cette enquête donnera aux autres victimes la confiance nécessaire pour se manifester.

«En tant que détectives, nous utilisons toute la technologie disponible pour traduire les délinquants en justice, et une aide et un soutien sont disponibles pour toutes les victimes.

Cette semaine, la Cour de la Couronne de Cardiff a appris que Walters avait eu cinq condamnations antérieures qui avaient commencé par un attentat à la pudeur et une tentative de viol commis alors qu’il n’avait que 15 ans.

Il y a eu d’autres délits d’attentat à la pudeur en 1998 et GBH et en 2001, mais sa dernière infraction en 2005 pour faux emprisonnement avec intention de commettre une agression sexuelle et enlèvement a abouti à une peine d’emprisonnement à perpétuité avec un minimum de 54 mois.

Il a été libéré en juin 2019 – quelques mois à peine avant la dernière infraction.

Le juge Michael Fitton QC a décrit l’accusé comme « extrêmement prédateur » lorsqu’il a prononcé sa peine.

Il a dit au tribunal qu’une transcription de sa décision serait envoyée à Walters afin qu’il puisse voir exactement ce qui avait été dit à son sujet au tribunal.

Le juge Fitton a déclaré: « L’accusé n’était pas ici au tribunal, mais je vais faire mes remarques. Il a été amené de prison, il est dans les cellules mais il a refusé de monter, mais il était content que nous continuions.