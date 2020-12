La police de Woodbridge, en Californie, enquête sur la mort choquante d’un garçon de 11 ans, qui s’est suicidé mortellement lors d’une leçon vidéo sur un suicide apparent.

Le garçon fréquentait l’école via Zoom mercredi lorsque, avec son microphone et sa caméra vidéo éteints, il s’est tiré une balle dans la tête, a rapporté jeudi CBS Sacramento. Le bureau du shérif du comté de San Joaquin a confirmé plus tard que le garçon avait été transporté d’urgence à l’hôpital et était décédé peu de temps après.

La sœur du garçon, qui assistait à sa propre classe virtuelle dans une pièce voisine, a fait la découverte horrible et a alerté sa voisine et son professeur. On ne sait toujours pas comment le garçon a obtenu l’arme.

Aussi sur rt.com C’est ce que vous obtenez en obéissant? La couverture du New Yorker se moque de la détérioration induite par le verrouillage après des mois de honte aux dissidents

Les écoles du comté de San Joaquin n’ont pas ouvert pour l’apprentissage en personne cette année. À quelques exceptions près, les enfants sortant de la maternelle ont été contraints d’apprendre en ligne.

La distance étant désormais la norme dans une grande partie du monde occidental, les problèmes de santé mentale chez les enfants ont explosé. Selon l’American Psychiatric Association, la transition de l’apprentissage en classe aux leçons Zoom a eu un impact considérable sur les enfants. «Développement académique et social», particulièrement chez les enfants présentant un déficit d’attention et d’autres troubles du comportement

