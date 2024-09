Un pourcentage plus élevé de ménages d’Algoma souffrent d’insécurité alimentaire, selon l’APH

Santé publique Algoma réclame un revenu de base universel et un salaire décent pour les travailleurs : le profil montre également des taux élevés de cancer et des visites aux urgences liées à la santé mentale

La réunion du conseil de santé de Santé publique Algoma de mercredi a consisté, sans surprise, en une autre présentation du dernier profil de santé communautaire de l’APH.

Le profil, présenté pour la première fois à son bureau principal aux parties prenantes sur Willow Avenue 18 septembremontre un pourcentage élevé de ménages en situation d’insécurité alimentaire – 19,4 pour cent pour Algoma comparativement à 17,3 pour cent pour l’Ontario.

Le pourcentage d’insécurité alimentaire découle d’un accès inadéquat à une quantité et/ou à une qualité suffisantes de nourriture en raison des limites financières auxquelles sont confrontés certains résidents d’Algoma.

Le coût mensuel moyen pour nourrir une famille de quatre personnes à Algoma était de 1 180,92 $ en 2023, soit 6,86 % de plus qu’en 2022.

Les experts de la santé demandent :

Des taux d’aide sociale qui reflètent le coût de la vie

Un revenu de base universel

Création d’un réseau ou d’un comité de réduction de la pauvreté

Les travailleurs recevront un salaire décent

Le profil contient d’autres statistiques sinistres.

Le district de Sault et Algoma présente le taux le plus élevé de nouveaux diagnostics de cancer en Ontario.

Entre 2016 et 2020, 5 210 nouveaux cas ont été signalés et 2 075 décès liés au cancer ont été enregistrés au cours de cette période.

Il s’agit du troisième taux le plus élevé de décès liés au cancer en Ontario pour la période 2016-2020.

Au total, 46 % des décès liés au cancer étaient associés au tabagisme, tandis que 13,1 % étaient associés à la consommation d’alcool.

L’APH exhorte les fumeurs à arrêter de fumer et tout le monde à réduire sa consommation d’alcool.

Santé publique Algoma a exhorté le gouvernement fédéral à mettre étiquettes d’avertissement sur les bouteilles contenant des boissons alcoolisées.

Le profil montre également que le taux de dépistage du cancer est faible à Sault-et-Algoma : 57,3 % pour le cancer du sein, 49,3 % pour le cancer du col de l’utérus et 62 % pour le cancer colorectal.

Le profil montre que le district de Sault et Algoma présente le taux le plus élevé de visites aux services d’urgence liés à la santé mentale en Ontario.

Algoma a enregistré 28,5 visites aux urgences liées à la santé mentale pour 100 000 habitants, comparativement au taux provincial de 19 pour 100 000 habitants.

La région a le temps d’attente le plus long pour le soutien en santé mentale des enfants et des jeunes dans le nord de l’Ontario : 370 jours pour le counseling et la thérapie, 632 jours pour le traitement intensif.

Les raisons avancées pour expliquer le manque d’accès au soutien en matière de santé mentale sont les suivantes :

Coût du service

Temps d’attente

Distance du service

Un nombre limité de fournisseurs

La peur de la stigmatisation

Un système complexe dans lequel il est difficile de naviguer

Les données recueillies pour le profil de santé communautaire de l’APH proviennent de plus de 60 sources de données.

Le dernier profil de santé communautaire de Santé publique Algoma a été réalisé en 2018.

L’APH publie généralement ces profils tous les trois à cinq ans, mais en raison des retards causés par la lutte contre la pandémie de COVID-19, l’unité de santé a commencé à compiler le dernier profil il y a 18 mois.

Dans son rapport mensuel présenté au conseil d’administration lors de la réunion de mercredi, le Dr John Tuinema, médecin hygiéniste par intérim de l’APH, a écrit qu’il y avait des nouvelles prometteuses.

Tuinema a déclaré que malgré la récente décision du gouvernement provincial de fermer 10 sites de consommation supervisée à travers la province, l’APH est encouragée par l’annonce de la création de 10 centres de traitement pour les sans-abri et les toxicomanes (centres HART).

L’APH soutient une demande de ses partenaires communautaires visant à créer un pôle HART à Sault Ste. Marie.

Dans d’autres nouvelles positives, Tuinema a noté que le programme Bébés en santé, enfants en santé (HBHC) a reçu une petite augmentation de financement d’un peu plus de 70 000 $ du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires.

Tuinema a également déclaré que l’APH est satisfait du récent déménagement vers interdire les sachets de nicotine des étagères des dépanneurs et des stations-service, par ordre du ministre fédéral de la Santé, Mark Holland.

À compter du mercredi 28 août, les pochettes ne seront disponibles que derrière les comptoirs des pharmacies.