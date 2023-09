Un pourboire au client du restaurant avec une carte à gratter et la reprend quand elle gagne – son prochain mouvement est une « gifle »

UNE SERVEUSE a reçu une carte à gratter en guise de pourboire, puis l’a rendue au client après que celui-ci ait remporté un jackpot de 40 000 £.

Mais son étonnante honnêteté a été accueillie par une « gifle » de la part du restaurant qui a empoché les gains pour lui-même, a révélé un ami.

Certaines personnes ont dit que la serveuse aurait dû conserver la carte à gratter gagnante. Crédit : Getty

La cliente qui lui avait remis la carte à gratter lui a alors proposé un pourboire d’une valeur de 16 £. L’ami de la serveuse a partagé l’histoire sur le forum « Server Life » de Reddit.

Elle a écrit : « J’y pense au moins une fois par semaine. Il y a quelques années, ma meilleure amie était barman et un gars qui dînait au bar avec elle lui a donné un pourboire de 20 $.

« Elle s’est retournée et l’a gratté immédiatement et le grattoir a gagné 50 000 $.

« Elle, étant une personne ridiculement honnête et empathique, l’a dit au gars et a vu son visage TOMBER. »

La plupart des utilisateurs de Reddit ont convenu que la serveuse aurait dû conserver la carte à gratter qui lui avait été donnée en guise de pourboire.

Une personne a déclaré : « Mon Dieu, merde. J’aurais gardé ma bouche plus fermée que jamais auparavant, et je suis aussi une personne honnête et empathique.

« Le fait qu’il ne lui ait donné que 20 dollars par la suite ne fait qu’empirer les choses. »

Une autre personne a déclaré que la serveuse aurait dû utiliser l’argent pour déposer une caution pour une maison.

Elle a déclaré: » Sérieusement. C’est un acompte qui change la vie sur l’argent d’une maison. Il aurait dû l’arracher de mes mains froides et mortes » et » Elle s’est jouée d’elle-même « .

L’amie a ajouté que la serveuse croyait au karma et à l’aide aux autres, et qu’elle était réconciliée avec le fait qu’elle avait rendu la carte à gratter.

L’amie a déclaré : « Elle s’intéresse beaucoup au « karma » et aux autres personnes qui ont plus besoin de choses qu’elle, donc elle n’a vraiment pas regretté de les avoir rendus, mais je ne l’aurais absolument pas fait. »

L’ami a également indiqué que le client à qui on avait donné la carte à gratter avait ensuite dépensé de l’argent dans les casinos.

Un autre utilisateur a ajouté « c’est pourquoi je ne fournirai jamais de billets de loterie comme cadeau, cadeau de Noël ou autre. »

Certains utilisateurs pensaient qu’il serait difficile de gagner 40 000 £ sur une carte à gratter sans en informer le client qui vous l’a donnée.