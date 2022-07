Un pour cent des députés conservateurs actuels appartiennent à la “classe ouvrière”, selon l’IPPR

Selon une nouvelle étude, seulement 1% environ des députés du Parti conservateur sont issus de la classe ouvrière.

Cela équivaudrait à seulement trois députés sur la cohorte actuelle de 356 du parti, selon les recherches du groupe de réflexion IPPR.

Les députés de la classe ouvrière représentent 13 % du Parti travailliste. Cela équivaut à 14 députés sur 200 si l’on se fie à la définition de « classe ouvrière » utilisée par les chercheurs.

L’IPPR a déclaré que ce chiffre montre que la proportion de députés travaillistes de la classe ouvrière a plus que diminué de moitié depuis le milieu des années 1980.

Après les élections de 1987, 28% des députés travaillistes avaient occupé des emplois de cols bleus, tels que les mines de charbon et la sidérurgie, juste avant de se lancer dans la politique locale ou nationale.

L’un de ces députés issus de l’industrie était Dennis Skinner. Il a travaillé comme mineur de charbon pendant 20 ans avant d’entrer en politique en tant que conseiller. Il a ensuite représenté Bolsover pendant 49 ans jusqu’à ce qu’il soit renversé en 2019.

En revanche, le nombre de députés conservateurs issus de professions ouvrières similaires est resté inférieur à 5% pendant au moins 50 ans, a déclaré le groupe de réflexion.

Dennis Skinner, qui a perdu son siège en 2019 après 49 ans, était mineur de charbon avant un député (BBC)

Au total, seuls 7 % des 650 députés du Parlement – ​​un total de 45 – peuvent désormais être considérés comme appartenant à la classe ouvrière selon les normes de l’IPPR.

Actuellement, environ 34% de tous les adultes en âge de travailler au Royaume-Uni sont considérés comme faisant partie de la classe ouvrière, un nombre qui a diminué au cours des dernières décennies.

Bien que la proportion de la classe ouvrière ait diminué, le nombre de députés au Parlement issus de la classe ouvrière a diminué deux fois plus vite et a conduit à un manque de représentation sur des questions telles que la pauvreté et les inégalités, a déclaré l’IPPR.

L’analyse, dans le troisième article dans le cadre d’une série en collaboration avec le Observateurintervient alors que les deux partis passent par le processus de sélection des candidats pour la prochaine élection – qui n’est prévue qu’en 2025, à moins qu’une élection anticipée ne soit déclenchée.

Le temps et l’argent sont également deux facteurs importants dans la capacité d’une personne à devenir candidat au Parlement, ce que le groupe de réflexion qualifie de «plafond de classe». En outre, a déclaré l’IPPR, il y a moins de députés de la classe ouvrière parce que les syndicats ont moins de pouvoir qu’auparavant pour fournir des voies d’accès à la politique pour les candidats préférés des membres.

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, était soignante et représentante syndicale avant de devenir députée d’Ashton-under-Lyne dans le Grand Manchester.

La chef adjointe du parti travailliste Angela Rayner pose une question urgente à la Chambre des communes (PENNSYLVANIE)

Elle a déclaré au journal : “Quand je suis entrée au parlement pour la première fois, c’était comme entrer à Poudlard. Il peut être intimidant de penser à toutes les personnes qui se sont tenues à la boîte d’expédition avant moi, ainsi que de se mêler à des personnes très riches, privilégiées et à l’éducation coûteuse.

«Ceux qui occupent des emplois précaires ou mal rémunérés sont moins susceptibles d’avoir un employeur qui leur donnera de la flexibilité ou qui pourra se permettre de s’absenter du travail.

«Se mettre en avant pour la vie publique n’est pas seulement intimidant, cela peut être un gros engagement en temps et en argent qui est inaccessible pour beaucoup.

“Nous avons besoin d’une véritable discussion entre les partis sur la manière dont nous pouvons renforcer la participation à notre démocratie et donner aux gens ordinaires qui jonglent entre un travail inflexible et d’autres engagements plus d’opportunités et de soutien pour se présenter aux élections.”

Dans son étude, l’IPPR a compté le nombre de députés qui sont entrés à la Chambre des communes juste après avoir exercé une profession que la population considère majoritairement comme ouvrière. Il a également utilisé une définition académique établie de la «classe ouvrière».

En réponse aux conclusions, un porte-parole conservateur a déclaré que l’étude sous-estimait la diversité au sein de la cohorte actuelle de députés du parti, ajoutant que la recherche applique “une définition incroyablement étroite de la classe ouvrière en ne considérant que le travail d’un député immédiatement avant d’entrer au parlement”.

Un député qui a occupé un emploi traditionnellement ouvrier pendant des années et qui a ensuite eu un emploi plus “bourgeois” avant d’être élu au Parlement serait exclu des chiffres, a-t-il déclaré.