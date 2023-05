Un poulet en liberté sur les voies du métro interrompt le service à Mexico

Le service a été temporairement interrompu sur une ligne du métro de Mexico après qu’un poulet se soit détaché sur les voies.

Une vidéo diffusée par le système de métro de la ville a montré l’électricité coupée dans une station près du centre-ville lundi.

La vidéo montrait du personnel d’entretien et des agents de la protection civile portant des casques de sécurité pourchassant le poulet autour des voies avec des balais, des gants et un sac poubelle.

Le poulet a échappé à plusieurs tentatives pour le capturer avant qu’un travailleur ne jette son manteau sur l’animal.

Le système de métro a déclaré que le service avait été rapidement rétabli après l’incident.

Le système de métro de Mexico a été en proie à une série d’incidents que les responsables de la ville avaient qualifiés de sabotage. Plus tôt cette année, une femme a été arrêtée, puis relâchée, après que des morceaux d’un agitateur de machine à laver en plastique soient tombés sur les voies du métro dans une autre station. Il a été déterminé plus tard que l’incident était accidentel.

Les accidents dans le métro ont été un embarras récurrent pour la maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, considérée comme la candidate la plus probable du parti Morena du président Andrés Manuel López Obrador pour lui succéder à l’élection présidentielle de 2024.

En mai 2021, une section surélevée du système de métro s’est effondrée, tuant 26 personnes et en blessant près de 100. Une enquête a mis en cause des lacunes dans la construction de la ligne, et 10 anciens fonctionnaires ont été accusés d’homicide, de blessures et de dommages matériels, bien qu’aucun n’ait été emprisonné.

Comme le président, Sheinbaum attribue souvent des revers à un complot conservateur contre elle.

Plus tôt cette année, López Obrador a ordonné à 6 000 agents de la Garde nationale de patrouiller sur les quais du métro.