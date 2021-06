Un poste d’enquêteur autochtone disparu et assassiné est laissé vacant dans l’Oklahoma

Le ministère américain de la Justice n’a pas eu de coordinateur des affaires concernant les peuples autochtones disparus et assassinés dans l’Oklahoma depuis mars, et le poste pourrait être complètement supprimé.

La vacance de plusieurs mois soulève des questions sur les progrès réalisés par le ministère de la Justice pour lutter contre les meurtres et les disparitions non résolus d’Indigènes de l’Oklahoma.

Les trois avocats américains de l’État ont embauché Patti Buhl, une agente des forces de l’ordre de longue date, une citoyenne de la nation Cherokee, en tant que premier coordinateur de cas concernant les peuples autochtones disparus et assassinés en juin 2020. Buhl était l’un des 11 coordinateurs embauchés aux États-Unis pour aider les agences tribales, étatiques et locales. naviguer dans les questions de compétence qui se posent souvent lorsque des Amérindiens sont tués ou portés disparus des terres tribales.

Buhl a quitté son poste en mars, a déclaré Lennea Montandon, porte-parole du bureau du procureur américain dans le district nord de l’Oklahoma. Buhl travaille maintenant au bureau du procureur général de la nation Cherokee, a déclaré la porte-parole tribale Julie Hubbard.

Montandon a déclaré que les responsables ne pourvoient pas au poste vacant tant qu’ils n’auront pas appris si les rôles de coordinateur, lancés sous l’administration Trump, seront à nouveau financés par le président Joe Biden.

Elle a renvoyé les questions sur le financement futur au bureau des communications du ministère à Washington, DC. Personne là-bas n’a répondu aux demandes de renseignements sur l’avenir des postes de coordonnateur. Les rôles ne sont pas explicitement énumérés dans la proposition de budget du ministère de la Justice du président pour l’exercice à venir.

Crise nationale

Les responsables fédéraux ont reçu un large soutien lorsqu’ils ont créé les postes de coordinateur dans le cadre d’une campagne de 2019 pour lutter contre les taux disproportionnés de violence contre les Amérindiens, en particulier les femmes, les filles et la communauté LGBTQ. Les coordonnateurs sont basés dans des États à forte population autochtone, dont l’Arizona et le Nouveau-Mexique, en plus de l’Oklahoma.

Ils sont censés réunir les organismes chargés de l’application de la loi et aider à rédiger des lignes directrices afin que les enquêtes ne s’arrêtent pas sur l’incertitude quant à la compétence. Les tâches du poste consistent également à essayer de quantifier toute l’ampleur de la crise.

Aucun centre d’information à l’échelle nationale ne suit les homicides et les disparitions d’Amérindiens. Une base de données américaine sur les personnes disparues, NamUs, répertorie 80 Autochtones qui ont été vus pour la dernière fois en Oklahoma.

Avancer

Montandon a déclaré que la question reste une priorité, même sans un coordinateur désigné en Oklahoma. Elle a déclaré que les responsables fédéraux et les chefs tribaux étaient toujours en train d’élaborer des directives d’enquête sur les cas.

Les avocats fédéraux rencontrent également souvent des responsables tribaux pour traiter des questions de compétence soulevées par la décision de la Cour suprême dans McGirt v. Oklahoma. La décision de juillet 2020 a conduit à l’élargissement des juridictions pénales des nations Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Muscogee et Seminole après que les tribunaux ont réaffirmé que leurs réserves n’avaient pas été levées.

L’Oklahoma est également dans un endroit unique en raison de la loi d’Ida, qui entre en vigueur en novembre. La nouvelle loi de l’État ordonne au Bureau d’investigation de l’État de l’Oklahoma de travailler avec le ministère américain de la Justice pour trouver un financement fédéral afin de créer un bureau local dédié à l’enquête sur les meurtres et les disparitions d’Amérindiens.

La loi, qui a obtenu un soutien bipartite, porte le nom d’Ida Beard, une femme Cheyenne et Arapaho portée disparue depuis 2005.

Un autre organisme fédéral, le ministère de l’Intérieur, lance sa propre unité pour enquêter sur les cas d’autochtones disparus et assassinés. La secrétaire à l’Intérieur Deb Haaland, qui est Laguna Pueblo et la première Amérindienne à occuper son poste, a annoncé la nouvelle en avril. Elle a de nouveau exposé mardi ses plans pour l’unité d’enquête lors d’une réunion virtuelle du Congrès national des Indiens d’Amérique.

« Pendant trop longtemps, ce problème a été balayé sous le tapis par notre gouvernement », a déclaré Haaland.

