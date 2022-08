Un possible “monde océanique” découvert à 100 années-lumière de la Terre

Le travail du Transiting Exoplanet Survey Satellite de la NASA est tout simplement surréaliste. Imaginez voyager mille ans dans le temps, puis expliquer à quelqu’un comment les futurs scientifiques auront une machine qui détecte les mondes extraterrestres flottant à des distances au-delà de la capacité de compréhension humaine.

C’est TESS.

Depuis 2018, cet instrument spatial a littéralement trouvé des milliers d’exoplanètes. On a des yeux sur l’un en forme de ballon de rugby, un autre qui semble recouvert d’océans de lave et même un orbe qui verre de pluie — de côté.

Mercredi, des scientifiques internationaux ont annoncé qu’un de ces royaumes étrangers, consciencieusement chassé par TESS, pourrait être recouvert d’une couverture d’élixir de vie : l’eau.

Je ne suis pas sûr pour vous, mais j’ai des flashbacks sur cette scène dans Interstellar où Cooper atterrit sur un monde avec des vagues de la taille de gratte-ciel.

Ce possible “monde océanique”, selon l’étude de l’équipe, publiée ce mois-ci dans Le Journal Astronomique, vit à environ 100 années-lumière de la Terre, en orbite dans un système stellaire binaire niché dans la constellation de Draco. Nommée TOI-1452 b, elle est soupçonnée d’être environ 70 % plus grande que notre planète, d’être environ cinq fois plus massive, de tourner au rythme de sept jours terrestres et d’avoir une température ni trop chaude ni trop froide pour de l’eau liquide. exister à sa surface.

Nasa



Mais le kicker est que sa densité semble être constante avec un océan incroyablement profond – soit ça, soit c’est un énorme rocher avec peu ou pas d’atmosphère ou potentiellement une atmosphère construite avec de l’hydrogène et de l’hélium, selon la NASA.

“TOI-1452 b est l’un des meilleurs candidats pour une planète océanique que nous ayons trouvé à ce jour”, a déclaré Charles Cadieux, auteur principal de l’étude, étudiant au doctorat à l’Université de Montréal et membre de l’Institut universitaire de recherche sur les exoplanètes. a déclaré mercredi dans un communiqué. “Son rayon et sa masse suggèrent une densité bien inférieure à ce à quoi on pourrait s’attendre pour une planète composée essentiellement de métal et de roche, comme la Terre.”

Si cette hypothèse est correcte – que TOI-1452 b est apte à s’abattre sur les rêves de Poséidon – ce serait similaire à certains endroits de notre propre système solaire. On pense qu’Encelade, la lune brillante et glaciale de Saturne, abrite un océan mondial d’eau salée souterraine sous un bouclier glacé. Et Ganymèdel’un des compagnons lumineux de Jupiter et la plus grande lune de notre voisinage cosmique, possède sa propre étendue aqueuse gelée.

Sonne comme un travail pour le télescope spatial Webb

Bien que les découvertes d’exoplanètes aient afflué ces dernières années, il y a un niveau supplémentaire de frisson lorsque les scientifiques en trouvent une aujourd’hui.

C’est parce que nous avons maintenant le télescope spatial James Webb, une autre machine incroyable qui se trouve à un million de kilomètres de la Terre et décode les secrets de l’univers – des données cosmiques cachées sous le couvert de la lumière infrarouge.

“Et, par chance”, déclare le communiqué de presse de TOI-1452 b, “il est situé dans une région du ciel que le télescope peut observer toute l’année.”

« Nos observations avec le télescope Webb seront essentielles pour mieux comprendre TOI-1452 b », a déclaré René Doyon, directeur de l’iREx de l’Université de Montréal, auteur de la récente étude et membre de l’équipe à l’origine d’un des équipements majeurs du JWST, dit dans le communiqué. “Dès que nous le pourrons, nous réserverons du temps sur Webb pour observer ce monde étrange et merveilleux.”

Avec JWST, Doyon et ses collègues chercheurs espèrent étudier plus en détail l’atmosphère de cette exoplanète et tester s’il s’agit vraiment d’un monde impressionnant d’eau liquide. Selon l’équipe, c’est l’une des rares planètes tempérées connues qui présentent des caractéristiques compatibles avec une planète océanique. C’est pourquoi il est si tentant de réfléchir.

Nasa



De plus, la raison pour laquelle on s’attend à ce que TOI-1452 b ait un climat aussi froid est que l’étoile sur laquelle il orbite dans le système d’étoiles binaires est beaucoup plus petite que notre soleil et ne s’égare pas. aussi loin de la planète d’intérêt. Cette boule de gaz se trouve à une distance de son étoile partenaire égale à environ deux fois et demie la distance entre le soleil et Pluton, selon les auteurs de l’étude.

Et de manière fascinante, toute cette situation était suffisamment complexe pour que TESS ait besoin de renfort pour écrire l’histoire de TOI-1452 b. Les chercheurs ont dû faire appel à quelques autres instruments de haute technologie – qui époustoufleraient également notre hypothétique auditoire antique – comme celui de l’Observatoire du Mont-Mégantic. Caméra PESTO. Cet appareil est spécialisé dans la partie rouge du spectre électromagnétique.

“L’OMM a joué un rôle crucial dans la confirmation de la nature de ce signal et dans l’estimation du rayon de la planète”, a déclaré Cadieux. “Ce n’était pas une vérification de routine. Nous devions nous assurer que le signal détecté par TESS était bien causé par une exoplanète encerclant TOI-1452, la plus grande des deux étoiles de ce système binaire.”

JWST, que ce monde (de l’eau) soit votre huître.