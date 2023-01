Un portrait panoramique de la Voie lactée capture plus de 3 milliards d’étoiles

Combien d’étoiles pouvez-vous compter lorsque vous regardez vers le haut ciel nocturne clair? Pas autant que la Dark Energy Camera au Chili. Les scientifiques ont publié une enquête sur une partie de notre galaxie, la Voie lactée, qui contient 3,32 milliards d’objets célestes, dont des milliards d’étoiles.

Le Laboratoire national de recherche en astronomie optique-infrarouge (NOIRLab) de la National Science Foundation exploite DECam dans le cadre d’un projet d’observatoire au Chili. Le nouvel ensemble de données astronomiques est la deuxième version du Dark Energy Camera Plane Survey (DECaPS2). NOIRLab l’a appelé “sans doute le plus grand catalogue de ce type compilé à ce jour” dans un communiqué mercredi.

Les téléspectateurs occasionnels peuvent profiter de NOIRLab version à plus petite résolution de l’enquête qui donne un aperçu complet. Pour ceux qui aiment plonger dans les détails, ce visualiseur Web vous permet d’approfondir les données.

DECaPS2/DOE/FNAL/DECam/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/M. Zamani & D. de Martin (NOIRLab de la NSF)



La caméra a utilisé des longueurs d’onde de lumière optiques et proches de l’infrarouge pour repérer les étoiles, les régions de formation d’étoiles et les nuages ​​de gaz et de poussière. “Imaginez une photo de groupe de plus de 3 milliards de personnes et chaque individu est reconnaissable”, a déclaré Debra Fischer de la NSF. “Les astronomes se pencheront sur ce portrait détaillé de plus de 3 milliards d’étoiles dans la Voie lactée pour les décennies à venir.”

L’enquête porte sur le disque de la Voie lactée, qui apparaît sous la forme d’une bande brillante le long de l’image. Il est rempli d’étoiles et de poussière. Il y a tellement des deux qu’il peut être difficile de savoir ce qui se passe. Les étoiles se chevauchent. La poussière cache les étoiles. Il a fallu un traitement minutieux des données pour tout trier.

“L’une des principales raisons du succès de DECaPS2 est que nous avons simplement pointé une région avec une densité d’étoiles extraordinairement élevée et avons fait attention à l’identification des sources qui apparaissent presque les unes sur les autres”, a déclaré un chercheur diplômé de l’Université de Harvard. André Saydjariauteur principal d’un article sur l’enquête publié dans The Astrophysical Journal cette semaine.

Plusieurs milliards d’étoiles peuvent sembler un nombre fou, mais ce n’est qu’une petite goutte dans le seau galactique. Estimations de la NASA il y a au moins 100 milliards d’étoiles dans la Voie Lactée. La nouvelle enquête ne couvre que 6,5% du ciel nocturne vu de l’hémisphère sud.

DECaPS2 était un projet épique pluriannuel composé de 21 400 expositions individuelles et de 10 téraoctets de données. Description de NOIRLab de l’enquête comme une “tapisserie de données astronomiques gargantuesque” est appropriée. Nous n’avons jamais vu la Voie Lactée comme ça auparavant. C’est beau et ça rend humble.