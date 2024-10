un portrait en couches d’un père, mécanicien et créateur de mode

Ensemble, ils ont décidé de documenter la vie de Zachary : sa famille, son travail et les défis uniques auxquels ils sont confrontés. Titré Jongler avec les fils de la vie, le projet plonge profondément dans la vie personnelle de Zachary, où se croisent la passion et le devoir. Avant de rendre visite à Zachary chez lui, Lin et Mok ont ​​mené environ cinq entretiens approfondis. «Ces éléments ont été cruciaux pour comprendre non seulement sa pratique créative, mais également sa dynamique familiale et son origine culturelle», dit-il. Dans ces conversations, Zachary révèle que même s’il aime être père, la culpabilité persiste. «Laisser vos enfants vous épuise, admet-il dans une interview avec Mok. Sa compagne, Laura, a d’abord douté de sa décision de se consacrer à la mode, mais elle soutient finalement son rêve : « Quand Zach a quelque chose en tête, cela ne sert à rien d’aller dans une autre direction. »

Lin capture ces dynamiques en couches, en particulier dans une nature morte remarquable (ci-dessus) composée d’objets de la maison de Zachary : des carnets de croquis, une machine à coudre, des photographies de famille et des pièces de moto. « À eux seuls, ces objets peuvent sembler banals, mais ensemble, ils créent un sentiment d’unité et d’équilibre », explique Lin. L’image est comme un symbole de la quête de Zachary : un patchwork d’éléments inconnus cousus ensemble – fragiles, mais uniques et beaux.

Ce que Lin capture dans son portrait de la vie de Zachary est également universel : le va-et-vient entre le travail et la vie ; obligation et créativité. « En tant que créatifs, nous sommes bien plus que ce que nous créons », réfléchit-il. « À une époque où les médias sociaux alimentent souvent les comparaisons et les jugements superficiels, il est important de reconnaître que chaque personne a une histoire unique façonnée par ses expériences, ses défis, ses sacrifices et bien d’autres conditions sociales, économiques et culturelles. Tout comme la collection de Zachary, les photographies de Lin offrent un contre-récit à l’obsession de l’industrie pour la renommée et la réussite rapides. Il met plutôt en avant la lenteur, la profondeur et l’humanité du travail créatif. « L’histoire de Zachary nous rappelle que la vie est une expérience holistique, où les aspects personnels et professionnels sont profondément liés », explique Lin.