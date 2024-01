Un portrait de Klimt, perdu depuis un siècle, sera mis aux enchères à Vienne

Un portrait tardif de Gustav Klimt, caché dans une propriété privée et considéré comme perdu pendant des décennies, sera mis aux enchères en avril à Vienne après que le propriétaire actuel ait conclu un accord avec les héritiers de la famille qui a commandé le tableau.

Portrait de Mme Lieser, datant de 1917, devrait être adjugé entre 30 et 50 M€ chez la maison de ventes viennoise Im Kinsky le 24 avril. Avant la vente, il sera exposé dans des pays tels que la Suisse, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et Hong Kong.

“La redécouverte de ce portrait de femme, l’un des plus beaux portraits de la dernière période de créativité de Klimt, est une sensation”, a déclaré Im Kinsky dans un communiqué. “Bien que l’image soit documentée dans le catalogue raisonné de Klimt, elle n’était connue des historiens de l’art que sous forme de photographie en noir et blanc.”

On sait très peu de choses sur la provenance du portrait avant 1960. Le nom de la personne qui l’a commandé à Klimt n’a été documenté que comme « Lieser », une famille d’industriels juifs importants de l’Empire austro-hongrois. On a longtemps cru que le tableau avait été commandé par Adolf Lieser et représentait sa fille.

Cependant, certains éléments indiquent qu’il aurait pu être commandé par Henriette Lieser-Landau, amie du compositeur et auteur Alma Mahler et ex-épouse de Justus Lieser, le frère d’Adolf, selon Ernst Ploil, l’un des directeurs généraux d’Im Kinski. Henriette avait deux filles qui auraient pu faire l’objet du tableau. Elle a été déportée en 1942 et assassinée en 1943 par les nazis, a déclaré Ploil lors d’une conférence de presse à Vienne.

« Ce qui est sûr, c’est que le tableau se trouvait encore dans l’atelier de Klimt au moment de sa mort » en 1918, précise Ploil, ce qui explique peut-être qu’il ne soit pas tout à fait terminé. Après cela, il est présumé qu’il a été remis par les exécuteurs testamentaires de Klimt à celui qui l’a commandé.

L’historien de l’art Otto Kallir Nirenstein avait prévu d’exposer l’œuvre lors d’une exposition de Klimt en 1925, et la photographie du tableau, aujourd’hui conservée à la Bibliothèque nationale autrichienne, a probablement été prise pour cette exposition, a indiqué la maison de ventes.

Mais au-delà de cela, les traces du tableau ont disparu, jusqu’à présent. Il a changé de mains par legs à trois reprises depuis les années 1960. Exceptionnellement, « il n’y a pas de tampons ou d’autocollants au dos du tableau », qui était totalement intact et original, a déclaré Ploil.

Lors des négociations avec les héritiers Lieser, la maison de vente aux enchères « a supposé le pire des cas », a déclaré Ploil : le tableau aurait été illégalement exproprié pendant l’époque nazie, mais il n’y avait aucune preuve de cela. Les héritiers recevront une part du produit de la vente aux enchères, a-t-il précisé.

La vente à Vienne est un événement rare : compte tenu de l’intérêt international porté à Klimt et des prix élevés payés pour son œuvre, lorsqu’un tableau est proposé à la vente, il est généralement traité par les grandes maisons de ventes aux enchères et vendu à New York ou à Londres. .