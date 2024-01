Un portrait de Gustav Klimt retrouvé après sa disparition il y a près de 100 ans

LONDRES — L’une des dernières peintures du célèbre artiste autrichien Gustav Klimt a été miraculeusement retrouvée après avoir disparu il y a près de 100 ans.

Le tableau, intitulé Portrait de Frulein Lieser, a été retrouvé à Vienne après avoir été vu pour la dernière fois par le public en 1925. Jusqu’à présent, la seule photographie connue du tableau était conservée dans les archives de la Bibliothèque nationale autrichienne. La photo a probablement été prise en 1925 dans le cadre de l’exposition Klimt d’Otto Kallir-Nirenstein à la Neue Galerie de Vienne.

Depuis, sa localisation restait un mystère.

“La redécouverte de ce portrait, l’un des plus beaux de la dernière période créative de Klimt, est une sensation”, a déclaré la maison de ventes im Kinsky dans un communiqué annonçant la découverte. “En tant que figure clé de l’Art nouveau viennois, Gustav Klimt incarne plus que tout autre artiste le modernisme autrichien fin de siècle. Son travail, en particulier ses portraits de femmes prospères de la classe moyenne supérieure au tournant du siècle, jouit de la plus haute reconnaissance au monde. “.

L’œuvre d’art sera mise aux enchères à la maison de ventes im Kinsky à Vienne le 24 avril et devrait rapporter des millions sur le marché.

“Les peintures de Klimt se classent parmi les plus hauts échelons du marché de l’art international. Ses portraits de femmes sont rarement proposés aux enchères. Une peinture d’une telle rareté, d’une telle importance artistique et d’une telle valeur n’était pas disponible sur le marché de l’art en Europe centrale depuis des décennies.” im Kinsky, a déclaré la maison de vente aux enchères. “Cela s’applique également à l’Autriche, où aucune œuvre d’art d’importance, même approximative, n’est disponible.”

Le tableau voyagera désormais dans le monde entier lors de courtes expositions jusqu’à ce qu’il soit vendu aux enchères et devrait être présenté dans divers endroits du monde, notamment en Suisse, en Allemagne, en Grande-Bretagne et à Hong Kong.

Le modèle du tableau s’appelle Frulein Lieser, également connue sous le nom de Margarethe Constance Lieser (1899-1965), fille du magnat industriel autrichien Adolf Lieser. Mais de nouvelles recherches menées par la maison de ventes im Kinsky sur l’histoire et la provenance du chef-d’œuvre ont ouvert la possibilité que le modèle de Klimt ait pu être un autre membre de la famille Lieser – soit Hélène Lieser (1898-1962), la première-née de Henriette Amalie Lieser-Landau et Justus Lieser, ou leur fille cadette, Annie Lieser (1901-1972), selon les autorités.

“En avril et mai 1917, le modèle s’est rendu neuf fois dans l’atelier de Klimt à Hietzing pour poser pour lui”, a déclaré im Kinsky. “Klimt a probablement commencé le tableau en mai 1917. Le peintre a choisi pour sa représentation un portrait de trois quarts et montre la jeune femme dans une pose strictement frontale, proche du premier plan, sur un fond rouge indéfini. Une cape richement décorée de fleurs est drapé autour de ses épaules.”

On pense que le portrait est l’un des derniers tableaux de Klimt et a été réalisé peu de temps avant sa mort d’un accident vasculaire cérébral le 6 février 1918. Le tableau a été laissé, avec plusieurs petites parties inachevées, dans son atelier et on pense que le le tableau a été offert à la famille qui l’avait commandé après sa mort.

Le tableau, cependant, allait bientôt disparaître et le sort exact du tableau après 1925 n’est pas clair.

“Ce que l’on sait, c’est qu’il a été acquis par un prédécesseur légal de l’expéditeur dans les années 1960 et qu’il est passé au propriétaire actuel par le biais de trois héritages successifs”, a déclaré la maison de vente aux enchères im Kinsky.