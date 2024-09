Un portrait de 1,4 million de dollars retrouvé dans un grenier du Maine pourrait-il être un Rembrandt perdu depuis longtemps ?

CNN

Lors d’une visite de routine dans un domaine privé de Camden, dans le Maine, la commissaire-priseuse Kaja Veilleux a fait une découverte inattendue dans le grenier de la propriété : un tableau du XVIIe siècle représentant une jeune femme portant une casquette et un col à volants.

« Lors de nos visites à domicile, nous y allons souvent à l’aveugle, sans savoir ce que nous allons trouver », a déclaré Veilleux, le fondateur de Thomaston Place Auction Galleries, dans un communiqué de presse. « La maison était remplie de pièces merveilleuses, mais c’est dans le grenier, parmi des piles d’œuvres d’art, que nous avons trouvé ce portrait remarquable. »

L’œuvre semble avoir été peinte dans le style du maître hollandais Rembrandt – et une étiquette au dos du cadre l’affirmait était Le bordereau, qui semble avoir été émis par le Philadelphia Museum of Art, suggérait également que le tableau avait été prêté au musée en 1970.

On sait cependant très peu de choses sur ce portrait, et les spécialistes ne le reconnaissent pas comme faisant partie de l’œuvre de Rembrandt. Si la maison de vente aux enchères a déclaré à CNN qu’elle pensait que l’étiquette était authentique, le Philadelphia Museum of Art n’a pas été en mesure de confirmer s’il avait jamais emprunté le portrait. (Un porte-parole du musée a ajouté, par courrier électronique, que « généralement… un bordereau ou une étiquette ne permet pas nécessairement de vérifier une œuvre d’art – il faudrait certainement effectuer davantage de travail »).

Thomaston Place n’a pas voulu révéler si elle avait consulté un expert de Rembrandt au sujet de l’attribution, mais elle a procédé à l’estimation du tableau entre 10 000 et 15 000 dollars seulement. Le portrait était décrit dans les documents de vente comme « d’après Rembrandt », une terminologie indiquant qu’un tableau est censé être une copie du style d’un artiste connu, ou qu’il a été modelé sur celui-ci, et non une œuvre autographe.

Mais tout le monde, semble-t-il, n’en était pas si sûr.

Après une offre d’ouverture de 32 500 $, soit plus du double de l’estimation la plus élevée, les enchères de samedi dernier ont rapidement atteint des montants à six chiffres. Près d’une douzaine de prétendants potentiels, dont certains se sont joints par téléphone depuis l’Europe, ont participé à la vente, selon Thomaston Place. Trois enchérisseurs par téléphone sont restés jusqu’à 900 000 $, avant que les deux derniers ne fassent grimper le prix de vente final à 1,41 million de dollars.

La maison de vente aux enchères estime qu’il s’agit de la somme la plus élevée jamais payée pour une œuvre d’art lors d’une vente aux enchères dans le Maine. Ce chiffre suggère que plusieurs collectionneurs (y compris l’enchérisseur gagnant, identifié uniquement comme un « collectionneur privé européen ») estiment qu’il y a suffisamment de chances qu’il s’agisse d’un véritable Rembrandt pour que le jeu en vaille la chandelle.

Gary Schwartz, spécialiste de Rembrandt, a déclaré qu’un acheteur potentiel avait auparavant sollicité son avis sur le portrait du Maine. Il a conseillé au collectionneur non identifié (qui n’était pas l’enchérisseur gagnant) de « foncer », a-t-il déclaré. L’historien de l’art a déclaré à CNN qu’il pensait qu’il y avait une « très grande » chance que le portrait ait été peint par le maître hollandais.

Bien que Schwartz ait souligné qu’il est impossible de juger correctement l’œuvre sans la voir en personne, il a souligné une portrait similaire de Rembrandt, représentant également une jeune femme au bonnet blanc, à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne.

« La ressemblance… est si forte que je suis étonné que les gens acceptent l’un et rejettent simplement l’autre », a-t-il déclaré lors d’un appel vidéo depuis son domicile aux Pays-Bas, ajoutant qu’il n’était « pas surpris que quelqu’un ait payé (plus) d’un million de dollars lors d’une vente aux enchères ».

Schwartz souligne également que l’œuvre du Maine figurait dans un catalogue d’œuvres de Rembrandt aussi récemment qu’en 1969. Répertorié sous le titre « Portrait d’une jeune fille », le tableau est décrit comme appartenant à un collectionneur privé de Philadelphie, en Pennsylvanie.

Bien que l’auteur du catalogue note que l’attribution à Rembrandt est « douteuse », Schwartz estime que son inclusion est importante – et que le tableau n’a tout simplement jamais été étudié, car il était entre des mains privées et inaccessible aux chercheurs.

« Lorsque les tableaux perdent leur intérêt, ils disparaissent simplement dans l’espace sombre », a déclaré Schwartz, qui a publié en 2022 un livre affirmant qu’un autre tableau déclassé, « Rembrandt au béret rouge », est en fait un véritable autoportrait.

Comment fonctionnent réellement les ventes aux enchères d’œuvres d’art ?

L’historien de l’art Volker Manuth, auteur de la monographie de 2019 de l’éditeur Taschen « Rembrandt : The Complete Paintings », a déclaré à CNN qu’il avait également été contacté par un acheteur potentiel du portrait du Maine. Il ne l’avait rencontré que comme une « mauvaise reproduction en noir et blanc » dans le catalogue de 1969 susmentionné, ajoutant par courrier électronique qu’il avait « plus de doutes que de doutes quant à l’attribution à Rembrandt » (bien qu’il ait lui aussi souligné que les attributions « ne devraient pas être données sans une enquête approfondie sur le tableau original »).

« Le prix payé… pourrait indiquer que quelqu’un espère que le nettoyage de ce tableau plutôt sale pourrait le transformer en un portrait ayant les qualités attribuées à Rembrandt », a ajouté Manuth, professeur d’histoire de l’art à l’université Radboud aux Pays-Bas. « Cela arrive de plus en plus souvent. Je ne serais pas surpris de voir le tableau revenir bientôt sur le marché sous le nom de ‘Rembrandt’. »

Il n’existe pas d’autorité unique sur les questions d’attribution, et le très influent Rembrandt Research Project a cessé ses activités en 2014 (n’ayant jamais, selon Schwartz, étudié le portrait du Maine). Au cours du siècle dernier, le nombre de tableaux généralement acceptés par les spécialistes comme étant de véritables Rembrandt a chuté de façon spectaculaire, des centaines d’entre eux ayant été réattribués à des suiveurs ou rétrogradés au statut « d’après Rembrandt ».

Mais l’inclusion d’un tableau dans un catalogue majeur ou le soutien d’une grande maison de vente aux enchères peuvent augmenter considérablement sa valeur. Prenez « L’Adoration des rois », qui a été estimée à seulement 17 000 $ par Christie’s en 2021, mais s’est vendue pour près de 13,8 millions de dollars l’année dernière après que de nouvelles recherches ont conduit Sotheby’s à déclarer qu’il s’agissait d’un Rembrandt authentique, et non d’une œuvre d’un artiste qui lui est associé.

Schwartz a suggéré que, si le portrait du Maine recevait une approbation similaire, il pourrait être réévalué jusqu’à 5 millions de dollars. Le New York Timesl’expert en authentification Mark Winter a quant à lui estimé un chiffre « de l’ordre de 15 millions de dollars ».

Dans les deux cas, le tableau pourrait un jour valoir bien plus que le montant payé lors de la vente aux enchères de Thomaston Place. Mais cela ne se produira que si le nouveau propriétaire du portrait invite des spécialistes à l’inspecter.

« L’idée serait d’aller à Vienne avec ce tableau, de le placer à côté du portrait similaire et d’en discuter avec quelques experts », a déclaré Schwartz, ajoutant. « Il a été peint sur un panneau, ce qui permet de le dater, et très souvent, on découvre que le bois provient des mêmes planches qui ont été utilisées pour d’autres tableaux de l’atelier de Rembrandt. »

« Personne ne devrait exprimer une opinion définitive sans étudier l’objet », a déclaré Schwartz.