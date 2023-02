Un portrait d’artiste fait de déchets de fils et de tissus est un voleur de spectacle à l’aéroport d’Istanbul

L’artiste turque Deniz Sagdic brise le moule avec son approche unique et stimulante de l’art. Plutôt que de s’appuyer sur des matériaux conventionnels tels que le métal ou l’huile sur toile, Sagdic crée de superbes œuvres d’art en utilisant des déchets et des objets du quotidien qui pourraient autrement se retrouver dans un tas de déchets. En mettant l’accent sur la durabilité, le travail de Deniz est visuellement époustouflant et encourage les gens à réfléchir à leur relation avec les déchets et à l’impact qu’ils ont sur la planète. L’année dernière, son exposition « 0 Zero Point » à l’aéroport d’Istanbul s’est concentrée sur l’intégration de ce message dans les parcours des voyageurs.

Vingt des œuvres d’art de l’artiste – des portraits de personnes de différentes ethnies – ornaient les murs de l’aéroport. Les passagers traversant le terminal international se retrouvaient à contempler ce qui ressemblait à des peintures acryliques colorées. Un examen plus approfondi a ensuite montré que la touche de couleur de ces grandes œuvres d’art était due à des matériaux tels que des bouchons de bouteilles, des fils, du tissu d’uniformes abandonnés des employés de l’aéroport d’Istanbul et même des pilules jetées.

Regardez à quoi ressemblait son art dans cette vidéo publiée sur Twitter par l’entrepreneur indien Harsh Mariwala.

Le don de la créativité est sans limite. C’est vraiment incroyable de voir comment les artistes sont capables de créer de l’art à partir de n’importe quoi. Les œuvres de l’artiste visuel turc Deniz Sadgic ornent l’aéroport turc. pic.twitter.com/HviM6MIqFp — Harsh Mariwala (@hcmariwala) 13 février 2023

L’exposition, qui a été montée le 12 janvier 2022, a duré 3 mois. L’un des objectifs de Deniz était d’amener l’art à un niveau beaucoup plus accessible aux gens. Au lieu d’utiliser des médiums qui nécessitent une spécialisation et des compétences à maîtriser, elle a utilisé des matériaux de tous les jours. En dehors de cela, le projet visait également à inciter les téléspectateurs à remettre en question leurs habitudes de consommation. En utilisant ce thème de la durabilité, elle a souhaité inspirer les individus et les institutions à s’engager dans l’idée. Elle a imaginé l’aéroport d’Istanbul, un lieu où commence le voyage des gens vers quelque part, comme le point de départ de l’art durable et de la vie durable.

L’artiste a également élaboré sur le processus de tirer le meilleur parti des déchets. Elle a déclaré au magazine STIRWorld : « Lorsque je prévois d’utiliser un ‘déchet’ particulier dans mes œuvres d’art, je tiens ce matériau dans ma main et je le regarde pendant des jours. Ensuite, j’expérimente ce matériau, je le coupe, je le plie, ou j’essaie de le coller ou de le reformer de manière perturbatrice… Ensuite, notre coopération avec ce matériau commence, je lui donne vie mais cette fois sous la forme d’une œuvre d’art.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici