Un Portoricain qui a élevé des chiens pour des combats illégaux pendant des décennies condamné à 7 ans de prison

SAN JUAN, Porto Rico (AP) — Un homme qui a élevé des chiens pour se battre pendant des décennies, les vendant dans le monde entier et faisant preuve d’une « cruauté extraordinaire », a été condamné à sept ans de prison, a annoncé vendredi le bureau du procureur américain.

Antonio Casillas Montero possédait Stone City Kennels à Porto Rico et avait été accusé de complot en vue de violer la loi sur la protection des animaux. Il a plaidé coupable en mai et a été condamné fin septembre.

Les autorités ont déclaré qu’il dirigeait son entreprise depuis plus de 35 ans, avec des chiens participant à plus de 150 combats dans des pays dont les États-Unis, le Mexique, l’Équateur et le Pérou.

« Le gouvernement n’a pas trouvé de cas comparable d’une personne ayant commis autant de combats aériens depuis autant d’années que M. Casillas », ont déclaré les procureurs lors du prononcé de la peine.

Les autorités ont accusé Casillas de laisser les chiens mourir de leurs blessures au lieu de les retirer des combats, qui duraient parfois plus d’une heure. De plus, les chiens saisis dans sa propriété présentaient des pustules, des champignons, boitaient et avaient la mâchoire serrée, selon des documents judiciaires.

« Casillas a fait preuve d’une cruauté extraordinaire », ont déclaré les procureurs lors du prononcé de la peine.

Ils ont noté que les combats aériens sont un secret de Polichinelle à Porto Rico et qu’ils ne sont pas ciblés par les forces de l’ordre locales.

En outre, les procureurs ont noté que « la volonté de certains vétérinaires de Porto Rico d’aider Casillas a facilité ses années de combats de chiens ».

Il injecterait des stéroïdes à des chiens et contacterait certains vétérinaires pour obtenir les certificats de santé requis pour transporter certains chiens vers la République dominicaine par ferry, ont indiqué des responsables.

Casillas a également été accusé d’avoir élevé et vendu des chiens de combat pour des milliers de dollars et de les avoir expédiés à des personnes à travers le monde.

