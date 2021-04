Un PALLBEARER s’est effondré de façon dramatique alors qu’il se tenait au soleil devant la chapelle St George lors des funérailles du prince Philip.

Les températures ont grimpé jusqu’à 13 ° C aujourd’hui, tandis que la reine et les membres de la famille royale proche pleuraient le duc d’Édimbourg sous un ciel bleu à Windsor.

L’homme est tombé en arrière au sol en tenant son fusil militaire pendant que la famille entrait dans la chapelle.

Un porteur est une personne qui est choisie par un membre de la famille proche du défunt pour aider à transporter le cercueil sur le lieu de sépulture lors d’un enterrement.

Les porteurs lors des funérailles du prince Philip sont des membres de l’armée, spécialement sélectionnés parmi la longue carrière du duc dans les services armés.

Ils composent le groupe de porteurs – et étaient chargés de soulever le cercueil de Son Altesse Royale du Land Rover.

Ils ont ensuite transporté le cercueil jusqu’aux marches ouest avant le service.

Il est tout à fait approprié que les membres des Marines aient été les porteurs – car le prince Philip avait un lien si étroit avec eux au cours de sa carrière éblouissante.

Quittant l’école à 17 ans, le duc a rejoint la Royal Navy en tant que cadet, arrivant au Britannia Royal Naval College et obtenant son diplôme en tant que meilleur cadet.

Et le prince Philip a été capitaine général des Royal Marines pendant plus de 64 ans.

Il a pris ses fonctions, accordées par la reine Elizabeth, en juin 1953.

Et le titre a ensuite été remis au prince Harry en décembre 2017.

En raison des restrictions de Covid, la reine a été forcée de s’asseoir seule dans la chapelle St George du château de Windsor alors qu’elle dirigeait la famille royale en deuil lors des funérailles de son mari bien-aimé, le duc d’Édimbourg.

Vêtue d’un masque facial et d’un noir sombre, c’était la première fois que la monarque, affligée pour son fidèle compagnon de 73 ans, était officiellement vue en public depuis la mort de Philip il y a huit jours.

Et le cercueil du duc a été abaissé dans la voûte royale de la chapelle St George – et a été diffusé en direct pour la première fois de l’histoire.

Accompagnée de sa fidèle dame d’honneur, Lady Susan Hussey, la reine s’est frayée un chemin depuis l’entrée du souverain dans l’État de Bentley, alors que l’hymne national était joué, pour se joindre au cortège funèbre solennel.

Le cercueil de Philip, drapé dans son étendard personnel frappant de 12 pieds et décoré d’une couronne de fleurs spécialement choisie par le monarque, et son amiral de la flotte navale et son épée, a été transporté dans la chapelle St George.

Il avait été mis en place par des Grenadier Guardsmen à l’arrière du corbillard Land Rover Defender vert bronze foncé que le duc avait lui-même conçu.

L’association du duc avec la Royal Navy et l’amour de la mer étaient au centre du service – mais conformément à ses souhaits, il n’y avait pas de sermon.

Plus de 730 membres des forces armées ont pris part à l’événement, mais il y a une limite de 30 personnes en deuil à la chapelle St George, selon les règles de Covid.