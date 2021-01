L’Iran a lancé un exercice naval dans l’océan Indien pour tester deux de ses plus récents navires de guerre de construction nationale. L’exercice se déroule dans un contexte de tensions avec les États-Unis et quelques jours après que l’Iran a saisi un pétrolier sud-coréen.

Le commandant adjoint de la marine iranienne pour la coordination, le contre-amiral Hamzeh Ali Kaviani, a déclaré que le but de l’exercice de deux jours « Eghtedar 99 » est de tester la capacité de «Réagir de manière rapide et efficace» contre les menaces ennemies.

Le porte-hélicoptère «Makran» de construction nationale a officiellement rejoint la marine mercredi. Un journaliste de Press TV a décrit le nouveau navire comme l’un des « Plus grand et plus grand » navires de guerre jamais développés par Téhéran. Les médias locaux ont rapporté qu’il peut voyager pendant 1000 jours sans amarrage.

La marine iranienne a reçu le plus grand navire militaire du pays dans les eaux du sud.

Le commandant de la marine, le contre-amiral Hossein Khanzadi, aurait déclaré que le navire pouvait transporter sept hélicoptères. Selon les rapports, le «Makran» soutiendra d’autres navires de guerre lors d’opérations dans l’océan Indien, la mer Rouge et le détroit stratégique de Bab-el-Mandeb, qui relie la mer Rouge au golfe d’Oman.

Un autre navire qui a rejoint la marine de la République islamique est la frégate lance-missiles «Zereh», chargée de défendre les eaux sud du pays.

Frégate iranienne Zereh dans le golfe d'Oman, 13 janvier 2021.





L’exercice se déroule dans un contexte de tensions accrues entre l’Iran et les États-Unis, dont «Pression maximale» La campagne de sanctions a ciblé les secteurs énergétique et financier de l’Iran. Les pays étaient apparemment au bord de la guerre au début de l’année dernière, lorsqu’une frappe aérienne américaine en Irak a tué un haut commandant militaire iranien.

La semaine dernière, le Pentagone est revenu sur sa décision de retirer le porte-avions USS Nimitz du Moyen-Orient. Le navire restera dans la région «En raison de la récente menace lancée par les dirigeants iraniens contre le président Trump», a déclaré le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller.

La situation est également restée tendue en raison de la saisie occasionnelle par l’Iran de pétroliers dans le golfe Persique et des allégations selon lesquelles Téhéran aurait ordonné le bombardement de pétroliers dans le golfe d’Oman en 2019. Les responsables iraniens ont nié toute implication dans ces attaques.

Le 4 janvier, l’Iran a saisi un pétrolier sud-coréen, invoquant des violations de l’environnement. L’incident s’est produit alors que Téhéran exigeait que Séoul débloque les actifs du pays détenus dans les banques sud-coréennes.

