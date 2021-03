Le canal de Suez, long de 193 km (120 miles), est une route maritime cruciale et l’une des voies navigables les plus fréquentées du monde. Ouvert pour la première fois en 1869, il a été modernisé et agrandi à plusieurs reprises depuis. Quelque 18 880 navires transportant plus d’un milliard de tonnes ont traversé la voie navigable en 2019. Il faut en moyenne de 12 à 16 heures pour passer le chenal.

Après toute la journée à essayer de renflouer le méga porte-conteneurs « Ever Given », dans le canal de Suez, il y a un embouteillage régulier de navires en attente dans la Méditerranée et la mer Rouge et dans le canal lui-même pic.twitter.com/aGFKieoWqE

Le navire étant incapable de se déloger de lui-même, les autorités égyptiennes ont dépêché de la machinerie lourde dans le but apparent de creuser le sable autour du navire. L’opération organisée à la hâte a cependant suscité des regards indiscrets sur les médias sociaux, les internautes pointant du doigt la différence de taille énorme entre le creuseur régulier et Jamais donné semblable à celle de David et Goliath.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy