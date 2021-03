L’Ever Given s’est échoué dans le canal de Suez le 23 mars et l’équipage en Égypte et ailleurs a été impliqué en permanence dans le renflouement du navire et des remorqueurs, des dragues de sable ont été impliquées. La dernière tentative de libération de l’énorme navire a été menée à marée haute, là où l’eau du chenal était à son plus haut.

Le porte-conteneurs géant MV Ever Given, bloqué depuis la semaine dernière dans le canal de Suez, a enfin commencé à bouger, ont indiqué lundi des sources, renouvelant l’espoir de voir la route commerciale s’éclaircir prochainement. Des reportages ont déclaré que la poupe du bateau avait été éloignée de la rive ouest du canal, ont déclaré Vesselfinder et les sites de suivi des navires. Selon les médias, Osama Rabie, chef de l’Autorité du canal de Suez (SCA), a déclaré que «le porte-conteneurs a commencé à flotter avec succès après avoir répondu aux manœuvres de traction». Il a également déclaré que l’équipage prévoyait de le renflouer complètement plus tard lundi.

