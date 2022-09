Un porte-avions américain se rendra en Corée du Sud au milieu des menaces nord-coréennes

SEOUL, Corée du Sud – Un porte-avions américain doit se rendre en Corée du Sud cette semaine pour son premier entraînement conjoint avec des navires de guerre sud-coréens en cinq ans, ont annoncé lundi des responsables, dans une apparente démonstration de force contre les menaces nucléaires nord-coréennes croissantes. Le porte-avions USS Ronald Reagan et son groupement tactique arriveront vendredi sur une base navale du sud-est de la Corée du Sud pour un entraînement combiné destiné à renforcer l’état de préparation militaire des alliés et à montrer “la ferme résolution de l’alliance Corée-États-Unis pour le bien de la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne », a déclaré la marine sud-coréenne dans un communiqué.

Il s’agirait des premiers exercices conjoints de ce type impliquant un porte-avions américain près de la péninsule depuis 2017, lorsque les États-Unis ont envoyé trois porte-avions, dont le Reagan, pour des exercices navals avec la Corée du Sud en réponse aux essais nucléaires et de missiles nord-coréens, selon le sud-coréen. Ministère de la Défense.

L’arrivée du porte-avions intervient après que la Corée du Nord a récemment adopté une nouvelle loi visant à autoriser l’utilisation préventive d’armes nucléaires dans certaines conditions, dans un geste qui montre apparemment sa doctrine nucléaire de plus en plus agressive. Plus tôt cette année, le Nord a lancé une série de missiles balistiques à capacité nucléaire capables d’atteindre à la fois le continent américain et la Corée du Sud.

Certains experts disent que les mesures nord-coréennes suggèrent clairement qu’elle n’est pas intéressée à reprendre les pourparlers de dénucléarisation tant que les États-Unis et d’autres ne la reconnaîtront pas comme un État nucléaire. Ils disent que la Corée du Nord a besoin d’une telle reconnaissance pour les négociations sur le contrôle des armements avec ses rivaux et pour obtenir un allégement des sanctions et d’autres concessions tout en conservant certaines de ses armes nucléaires.

Après une réunion à Washington la semaine dernière, de hauts responsables américains et sud-coréens ont déclaré dans un communiqué que “toute attaque nucléaire (nord-coréenne) se heurterait à une réponse écrasante et décisive”. Le communiqué indique que les États-Unis ont réitéré « leur engagement inébranlable et inébranlable à tirer parti de toute la gamme de leurs capacités militaires, y compris nucléaires (une) » pour fournir une dissuasion étendue à la Corée du Sud.

Les responsables américains et sud-coréens ont également souligné que le déploiement prochain du Reagan Carrier Strike Group dans la région est une démonstration claire de l’engagement américain en matière de sécurité, selon le communiqué conjoint. Il s’agissait de la première réunion de ce type des alliés depuis le début de 2018.

Pour faire face aux menaces nucléaires nord-coréennes, la Corée du Sud a construit et acheté une gamme de missiles de haute technologie, d’avions furtifs et d’autres armes conventionnelles. Mais il n’a pas d’armes nucléaires et est sous la protection d’un «parapluie nucléaire» américain, qui garantit une réponse américaine dévastatrice en cas d’attaque contre son allié. Environ 28 500 soldats américains sont déployés en Corée du Sud.