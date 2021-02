WASHINGTON – Le porte-avions Nimitz rentre enfin chez lui.

Le mois dernier, le Pentagone a ordonné au navire de guerre de rester au Moyen-Orient en raison des menaces iraniennes contre le président Donald J.Trump et d’autres responsables américains, trois jours seulement après avoir annoncé que le navire rentrait chez lui comme un signal pour désamorcer les tensions croissantes avec Téhéran.

Alors que ces tensions immédiates semblent s’atténuer un peu et que le président Biden cherche à reprendre les discussions avec l’Iran sur l’accord nucléaire de 2015 dont M. Trump s’est retiré, trois responsables du ministère de la Défense ont déclaré lundi que le Nimitz et son équipage de 5000 membres avaient reçu l’ordre de Dimanche pour retourner au port d’attache du navire de Bremerton, Washington, après un déploiement de 10 mois plus long que d’habitude.

Le Pentagone s’était engagé pendant des semaines dans une stratégie de flexion musculaire visant à dissuader l’Iran et ses mandataires chiites en Irak d’attaquer le personnel américain dans le golfe Persique pour venger la mort du major-général Qassim Suleimani, le commandant de la force d’élite iranienne Qods. du Corps des gardiens de la révolution islamique, lors d’une frappe de drone américain en janvier 2020.

Le Pentagone a ensuite affirmé le mois dernier – sans présenter aucune preuve – qu’il avait détecté de nouvelles informations selon lesquelles l’Iran visait M. Trump dans les semaines précédant l’inauguration. Le Nimitz et son aile d’avion d’attaque ont donc reçu l’ordre de rester près du golfe Persique, au cas où.