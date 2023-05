Un porte-avions américain arrive en Norvège pour participer à des exercices avec les forces armées

Un porte-avions américain est arrivé à Oslo avec les forces armées norvégiennes, ce qui leur donne l’occasion de développer davantage leur coopération.

L’USS Gerald R. Ford à propulsion nucléaire est entré dans le fjord d’Oslo mercredi et a été escorté par un bateau de type dériveur avec du personnel armé à bord.

L’ambassade de Russie à Oslo a déclaré que « de telles manifestations de pouvoir semblent illogiques et nuisibles ».

Un porte-avions américain est arrivé mercredi à Oslo avec les forces armées norvégiennes, affirmant que cela leur donne « une occasion unique de développer davantage la coopération et de travailler plus étroitement avec notre allié le plus important, les États-Unis ».

Le navire à propulsion nucléaire USS Gerald R. Ford est entré dans le fjord d’Oslo escorté par un canot rapide avec du personnel armé à bord. Les forces armées norvégiennes ont déclaré que tous les bateaux doivent rester à un demi-mille du porte-avions et une zone d’exclusion aérienne a été créée au-dessus de la zone où se trouvait le porte-avions.

Décrit comme le plus grand porte-avions du monde, le navire restera dans la capitale norvégienne jusqu’à mardi. Il devrait ensuite participer à des exercices avec les forces armées norvégiennes, apparemment dans l’Arctique.

Le premier appel à l’étranger du navire a été diffusé en direct sur la télévision publique norvégienne. Des spectateurs, certains utilisant des jumelles, ont été vus à terre en train de regarder le grand porte-avions glisser de plus en plus profondément dans le fjord et finalement atteindre la ville d’Oslo.

Laila Wilhelmsen, qui se tenait le long de la route à Droebak, a déclaré qu’elle avait grandi dans la petite ville à mi-chemin du fjord pendant la guerre froide dans les années 1950 et « il y avait des navires de guerre ici tout le temps ».

LE PREMIER MINISTRE NORVÉGIEN JONAS GAHR STØRE DIT QUE LA NATION RICHE EN PÉTROLE DEVIENDRA L’UN DES PRINCIPAUX DONATEURS DE L’UKRAINE

« Je ne sais pas, mais maintenant nous taquinons (le président russe Vladimir) Poutine encore plus. C’est effrayant, je pense », a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision norvégienne NRK.

Le Premier ministre du pays scandinave, Jonas Gahr Støre, a déclaré à l’agence de presse norvégienne NTB qu’il y aurait « des réactions prévisibles de la Russie à cela », ajoutant qu’Oslo « poursuivait la ligne que nous avons eue ces dernières années de vouloir des exercices alliés dans les eaux norvégiennes ». «

L’ambassade de Russie dans la capitale norvégienne a déclaré que « de telles manifestations de pouvoir semblent illogiques et nuisibles ».

Les relations entre Oslo et Moscou sont tendues depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La Norvège et la Russie ont une frontière longue de 123 milles dans l’Arctique.

L’administration côtière norvégienne a déclaré que deux de ses pilotes étaient à bord pour naviguer à travers le fjord de plus de 62 milles de long, et que la profondeur du navire de 250 pieds de haut était « le grand défi ».

« Le porte-avions reste légèrement dans la profondeur maximale du règlement de navigation pour le fjord d’Oslo », a déclaré l’administration.

Plus tard mercredi, le porte-avions a jeté l’ancre au large de l’île d’Ormoeya dans la partie intérieure d’Oslofjord, a écrit NTB.

Début mai, la marine américaine a déclaré que le navire avait quitté Norfolk, en Virginie, pour son « premier déploiement de combat », après un déploiement plus court de deux mois à l’automne 2022.

Le navire est le premier de la nouvelle classe de porte-avions Ford de la marine américaine. Deux autres transporteurs de classe Ford sont en construction.

Le navire abrite environ 2 600 marins, soit 600 de moins que la génération précédente de porte-avions.