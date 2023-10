Un porte-avions américain arrive en Corée du Sud alors que Kim Jong Un du Nord échange des messages avec Poutine

SÉOUL, Corée du Sud — Un porte-avions américain à propulsion nucléaire est arrivé jeudi en Corée du Sud dans le cadre d’une démonstration de force contre la Corée du Nord, alors que le dirigeant nord-coréen a réaffirmé sa volonté de renforcer les liens avec la Russie.

L’USS Ronald Reagan et son groupement tactique sont arrivés au port de Busan, dans le sud-est de la Corée du Sud, après avoir participé à un exercice maritime trilatéral sud-coréen, américano-japonais plus tôt cette semaine, a déclaré le ministère sud-coréen de la Défense.

Le porte-avions doit rester à Busan jusqu’à lundi prochain dans le cadre d’un accord bilatéral visant à renforcer la « visibilité régulière » des actifs stratégiques américains dans la péninsule coréenne en réponse à l’avancée du programme nucléaire nord-coréen, selon un communiqué antérieur du ministère de la Défense.

Il s’agit de la première arrivée d’un porte-avions américain en Corée du Sud en six mois depuis que l’USS Nimitz a accosté à Busan fin mars, indique le communiqué.

L’arrivée de l’USS Ronald Reagan devrait susciter la colère de la Corée du Nord, qui considère le déploiement d’un outil militaire américain aussi puissant comme une menace majeure pour sa sécurité. Lorsque l’USS Ronald Reagan a organisé des exercices militaires conjoints avec les forces sud-coréennes en octobre 2022, la Corée du Nord a déclaré que le déploiement du porte-avions provoquait « des retombées négatives considérablement considérables » sur la sécurité régionale et a effectué des tests de missiles balistiques.

La dernière arrivée du transporteur américain intervient alors que les inquiétudes grandissent quant au fait que la Corée du Nord cherche à obtenir des technologies d’armement sophistiquées de la Russie en échange de fournitures de munitions pour reconstituer les réserves d’armes conventionnelles de la Russie épuisées par sa guerre prolongée avec l’Ukraine. Ces inquiétudes ont éclaté après la visite du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un le mois dernier en Extrême-Orient russe pour rencontrer le président Vladimir Poutine et inspecter les principales installations de fabrication d’armes.

Jeudi, Kim et Poutine ont échangé des messages marquant les 75 ans de relations diplomatiques entre les deux pays.

Dans son message à Poutine, Kim s’est dit « très satisfait » d’un « échange d’opinions franches et complètes » avec Poutine lors de son voyage en Russie, tout en exprimant sa ferme conviction que les relations bilatérales se développeront à un nouveau niveau. Kim espérait également que le peuple russe vaincre « la politique hégémonique persistante des impérialistes et leurs tentatives d’isoler et d’étouffer la Russie », selon l’agence de presse officielle coréenne.

Poutine, pour sa part, a déclaré à Kim dans son message qu’il était satisfait du fait que les relations bilatérales continuent de se développer positivement dans tous les aspects, a indiqué KCNA.