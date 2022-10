Un porte-avions américain à propulsion nucléaire rejoint des navires de guerre sud-coréens pour des exercices après le lancement de missiles nord-coréens

Un porte-avions à propulsion nucléaire a lancé vendredi une nouvelle série d’exercices navals avec la Corée du Sud, un jour après que la Corée du Nord a intensifié les tensions dans la région en lançant davantage de missiles balistiques et en faisant voler des avions de guerre.

L’USS Ronald Reagan a touché les eaux au large de la péninsule coréenne plus tôt cette semaine après que Pyongyang a décidé de tirer un essai de missile balistique inopiné au-dessus du Japon.

Le missile – le plus long test tiré par la Corée du Nord avec une portée de plus de 2 800 miles – a été immédiatement condamné par la Maison Blanche, qui a accusé Pyongyang d’avoir violé de manière flagrante les normes de sécurité internationales imposées par l’ONU.

LA CORÉE DU NORD CÔTE DE LA RUSSIE DANS L’ANNEXE DE L’UKRAINE

Pyongyang a affirmé avoir lancé le test de missile en réponse aux formations conjointes des États-Unis et de la Corée du Sud, qui, selon elle, sont des exercices d’entraînement en vue d’une éventuelle invasion de la Corée du Nord.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré dans un communiqué que les exercices, qui impliquent des destroyers et d’autres navires maritimes, visent à renforcer les capacités de défense des alliés.

Le Reagan devait également être escorté pendant les entraînements vers l’île de Jeju, au sud de la Corée du Sud.

“Nous continuerons à renforcer nos capacités opérationnelles fermes et notre préparation à répondre à toute provocation de la Corée du Nord”, indique le communiqué.

LA CORÉE DU NORD FAIT VOLER 12 AVIONS DE GUERRE PRÈS DE LA FRONTIÈRE SUD-CORÉENNE, INVITANT À L’AIR FORCE BROUILLÉE

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a déclaré jeudi que le redéploiement du transporteur constituait “une menace sérieuse pour la stabilité de la situation sur la péninsule coréenne et dans ses environs”.

Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont également tenu des pourparlers trilatéraux vendredi sur la manière de mieux renforcer les défenses pour bloquer la dépendance de la Corée du Nord au vol de crypto-monnaie et à d’autres moyens de financer ses programmes nucléaires et de missiles.

Les lancements de missiles balistiques nord-coréens jeudi étaient la sixième série d’essais d’armes lancés en moins de deux semaines.

L’augmentation des tests de missiles est censée aider à renforcer l’arsenal de Pyongyang et à mettre en valeur ses capacités de frappe dans le but de gagner du poids lors des négociations avec les États-Unis.

Le missile testé mardi aurait été un missile Hwasong-12 capable de frapper le territoire américain dans le Pacifique Sud.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.