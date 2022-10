Un pop-up ” Plant dating ” apparaît à Londres pour aider les Britanniques à trouver leur ” planteur ” parfait

Un pop-up de “plant dating” est apparu à Londres – pour aider les Britanniques à trouver leur “planteur” idéal.

Le service de jumelage « Lonely Plants Club » a été mis en place pour marier le public avec les plantes d’intérieur parfaites en fonction de leur mode de vie et de leur personnalité.

M. Plant Geek Michael Perry veut que les Britanniques trouvent leur « planteur » parfait 1 crédit

Cela leur donne l’occasion de faire connaissance avec un nouvel amour pour les plantes d’intérieur avant de s’impliquer trop et d’en ramener un à la maison.

Se déroulant au Lucky Club Mayfair, l’événement a été créé après qu’une étude a révélé que 78 % des adultes prennent leur temps pour rechercher leurs options avant de s’engager dans une nouvelle « relation » avec une plante d’intérieur.

Il a été mis en place par le site d’inspiration végétale, The Joy of Plants, avec l’aide de Mr Plant Geek de la télévision, et les participants au lancement du pop-up hier soir ont eu l’occasion de trouver leur plante parfaite et de la ramener à la maison avec leur.

La recherche a également révélé que l’adulte typique possède une seule plante depuis cinq ans, avec seulement 7% affirmant qu’ils ont géré la même durée dans une relation humaine.

Tandis que 79 % naviguent sur Google à la recherche de plantes, 16 % se tournent vers Instagram lorsqu’ils recherchent des idées.

Et 21% ont admis être verts de jalousie envers quiconque possède une collection de plantes d’intérieur florissante.

Un porte-parole de TheJoyofPlants.co.uk a déclaré : “Trouver un nouvel amour pour les plantes n’est pas si différent de trouver un nouveau partenaire. Il faut beaucoup de recherches, quelques essais et erreurs et une pincée de chimie pour trouver” le une’.

“Donc, nous avons mis en place cette fenêtre de rencontre de plantes pour aider à faire correspondre les singletons de plantes avec leurs amours feuillues.

“Alors que les nuits d’hiver commencent à arriver et que nous passerons plus de temps à l’intérieur, nous encourageons tout le monde à se mettre au vert.”

L’étude a également révélé qu’une personne moyenne possède six amis en pot dans sa maison, et 61% estiment qu’ils savent bien prendre soin de ces beautés botaniques.

Bien que 60 % des personnes interrogées aient admis avoir laissé mourir une plante en n’en prenant pas suffisamment soin.

Lorsqu’ils décident quelles plantes s’engager, les trois principales «statistiques vitales» que les adultes recherchent incluent la quantité d’eau dont ils ont besoin, le type de lumière qui leur convient et où ils pourraient s’intégrer dans l’esthétique actuelle de leur maison.

Et 9 % pensent que les plantes d’intérieur et les fleurs font de bons compagnons dans leur vie, 34 % considérant les plantes comme un excellent sujet de conversation pour un premier rendez-vous.

Il est également apparu que 83% iraient jusqu’à dire qu’ils seraient impressionnés si quelqu’un avait une connaissance approfondie des plantes.

Alors que 18% seraient plus attirés par un amour qui a un enthousiasme pour les plantes d’intérieur, cela montre qu’ils sont attentionnés (48%), ont des intérêts communs (65%) et sont responsables (49%).

Le sondage auprès de 2 000 passionnés de plantes, réalisé via OnePoll, a révélé que six sur 10 s’y sont vivement intéressés, car c’est un excellent moyen d’amener la nature à l’intérieur de votre maison.

Alors que 51% aiment regarder leurs plantes bien-aimées prospérer et grandir.

M. Plant Geek, horticulteur, présentateur de télévision et hôte de l’événement, a déclaré: “Les plantes d’intérieur sont un excellent moyen de ressentir les sentiments stimulants que vous ressentez en prenant soin de quelqu’un – ou de quelque chose – d’autre et en les regardant prospérer et grandir à la suite de le temps, le soin et l’attention que vous y consacrez.