Un pont suspendu s’effondre, faisant 32 blessés en Indonésie, selon la police

Un pont suspendu s’est effondré dans une rivière, blessant 32 personnes lors d’un concours de capture de canards en Indonésie.

Des images montrent le moment où un pont transportant des dizaines d’habitants est tombé dans la rivière peu profonde près du village de Nanga Mentukak, dans la province de Kalimantan oriental, lors des célébrations de la fête de l’indépendance le 17 août.

Les résidents de la ville se sont rassemblés le long du rivage et sur le pont pour regarder la compétition. Des cris joyeux ont été entendus alors que les villageois se précipitaient et pataugeaient dans l’eau, essayant d’attraper la volaille. Mais les acclamations se sont transformées en cris lorsque le pont s’est soudainement tordu et est tombé, tombant sur des personnes dans l’eau, y compris des enfants.

Les autorités locales ont déclaré que 32 personnes avaient été blessées dans l’effondrement.

« Certaines personnes avaient des os cassés », a déclaré l’inspecteur Rahmad Kartono, chef de l’unité d’enquête criminelle de la police de Sekadau.

« Toutes les victimes ont été immédiatement emmenées au centre de santé communautaire. Certaines d’entre elles ont également été référées à l’hôpital. »

La police a déclaré que les spectateurs avaient reçu l’ordre de ne pas se tenir sur le pont, qui était connu pour être instable et inapte à transporter de lourdes charges.

« Le pont suspendu s’est brisé parce que de nombreux habitants ont regardé le concours de capture de canards depuis le pont », a déclaré la police.

Les concurrents et les spectateurs ont été blessés, a déclaré Rahmad.

Les blessés ont été emmenés au centre de santé de Nanga Taman pour y être soignés, tandis que les blessés plus graves ont été emmenés à l’hôpital général régional de Sekadau.

Aucune victime n’a été signalée.

Une enquête policière sur l’incident est en cours.

L’incident survient près d’une décennie après un autre effondrement mortel d’un pont dans l’ouest du pays. En 2014, dix enfants sont morts après l’effondrement d’un pont dans la province d’Aceh dans des eaux de crue de 6 pieds de haut déclenchées par de fortes pluies. Des dizaines de personnes étaient sur le pont pour assister à une cérémonie de mariage traditionnelle destinée à prévenir les catastrophes lorsque le pont est tombé.

Un autre effondrement mortel d’un pont dans le centre de l’Indonésie en 2011 a coûté la vie à au moins trois personnes. Ce pont reliant les villes de Tenggarong et Samarinda dans la province de Kalimantan oriental était obstrué par la circulation lorsque l’accident s’est produit, a rapporté l’Associated Press.

Un témoin a déclaré avoir vu au moins un bus et une douzaine de motos tomber dans la rivière Mahakam et des survivants nager vers le rivage en panique.

En 2016, des responsables ont déclaré qu’au moins huit personnes avaient été tuées lorsqu’un pont suspendu reliant deux petites îles près de l’île balnéaire de Bali s’était effondré. La police a déclaré que l’eau n’était pas profonde, mais les victimes ont été écrasées par des débris.