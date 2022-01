FRICK Park est connu comme le plus grand parc municipal de Pittsburgh, en Pennsylvanie, et couvre plus de 640 acres.

En janvier 2022, le chaos a éclaté près du quartier Point Breeze de la ville après qu’il a été révélé qu’un pont s’était effondré.

Des équipes d’urgence ont été vues tôt vendredi matin au Frick Park de Pittsburgh

Un pont s’est-il effondré près de Frick Park, Pittsburgh ?

Il a été annoncé le 28 janvier 2022 que des équipes d’urgence avaient été envoyées au Frick Park de Pittsburgh.

Selon des responsables, un pont s’était effondré à la frontière du quartier Point Breeze de la ville et une forte odeur de gaz naturel flottait dans l’air.

Pour le moment, on ne sait toujours pas s’il y a des blessés.

Les autorités demandent au public d’éviter la zone Forbes et Braddock.