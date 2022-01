Un pont s’effondre avant la visite des infrastructures de Biden, 10 blessés

Un pont de banlieue de Pittsburgh s’est déformé au milieu de fortes chutes de neige, entraînant des blessures

Vendredi matin, un pont enneigé à Pittsburgh, en Pennsylvanie, s’est effondré quelques heures seulement avant que le président Joe Biden ne soit attendu dans la ville pour discuter de son plan d’infrastructure pour les États-Unis.

Dix personnes ont subi des blessures non critiques lors de la chute du pont, dont trois ont été transférées dans des hôpitaux locaux. Les autorités ont noté que trois ou quatre véhicules, dont un bus, se trouvaient sur le pont, qui enjambe un ruisseau à Frick Park, lorsqu’il s’est effondré.

Les images de la scène semblent montrer un bus vacillant au bord du pont tombé. Les responsables ont déclaré que seules deux personnes se trouvaient à bord du bus à ce moment-là.

#RUPTURE — Effondrement d’un pont près de Pittsburgh. Vous pouvez voir plusieurs voitures en bas. Aucun blessé n’a été signalé, les équipes de sécurité publique signalant une forte odeur de gaz dans la zone. via Jérémy Habowski / @KDKA pic.twitter.com/lOdRPq0XC6

Le pont de l’avenue Forbes sur #frickpark dans #pittsburgh s’est effondré vers 6 heures du matin. Plusieurs véhicules et un bus sur le pont. Aucun blessé signalé pour le moment. Forte odeur de gaz naturel. Evitez le quartier #pittsburghbridgecollapse pic.twitter.com/ykkE4YjiiX

La cause de l’effondrement fait l’objet d’une enquête.

Les rapports ont suggéré qu’il y avait une forte odeur de gaz dans la région. La police a confirmé plus tard que les conduites de gaz avaient été coupées.

Le pont est tombé à environ 60 pieds sur un sentier pédestre en contrebas, offrant aux secouristes un chemin facile pour accéder à ceux qui ont besoin de secours, a déclaré le lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie John Fetterman à CNN.

Le président, qui devait se rendre à Pittsburgh aujourd’hui, est conscient de l’effondrement, a déclaré la Maison Blanche. Il a l’intention d’entreprendre son voyage comme prévu.

« Le président est reconnaissant aux premiers intervenants qui se sont précipités pour aider les conducteurs qui se trouvaient sur le pont à ce moment-là », lit la déclaration.

