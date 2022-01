Un pont s’effondre à Pittsburgh quelques heures avant la visite de Biden pour promouvoir la loi sur les infrastructures

Un pont s’est effondré à Pittsburgh vendredi matin, quelques heures avant que le président Joe Biden ne se rende dans la ville pour promouvoir son programme législatif – y compris la loi historique sur les infrastructures qu’il a signée l’année dernière.

La sécurité publique de Pittsburgh a confirmé l’effondrement sur Twitter avant 7 h HE, exhortant les gens à se rendre dans les environs des avenues Forbes et Braddock près de Frick Park. Trois personnes ont été hospitalisées pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger, tandis que les autorités ont été déployées pour « s’assurer qu’il n’y a pas de victimes sous le pont effondré », a tweeté la ville dans une mise à jour plus tard vendredi matin.

Le site de l’effondrement semble se trouver à quelques kilomètres de l’université Carnegie Mellon à Mill 19, où Biden devait prononcer un discours vers 14 heures.