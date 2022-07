Un pont se fissure alors que la Chine est aux prises avec des températures élevées

Les vagues de chaleur sont considérées comme des tueurs mortels et si elles ne sont pas arrêtées, elles peuvent entraîner de graves dommages. La Chine, actuellement, est aux prises avec la flambée des températures. Au milieu d’une hausse, un clip d’un pont qui s’ouvre en raison des conditions météorologiques extrêmes est devenu viral sur les réseaux sociaux. La vidéo a été partagée par NowThis News sur Twitter et montre le pont de Qianzhou.

“Ce pont à Quanzhou, en Chine, s’est fissuré sous la pression de la chaleur intense dans la région. Le pont, qui n’avait que 20 ans, peut être vu se déformer soudainement sous la pression des températures qui ont dépassé 40 ° C (104 ° F) ce jour-là », a déclaré la légende de la vidéo.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a réussi à recueillir plus de 175 000 vues. Il montre l’intensité jusqu’à laquelle une vague de chaleur peut causer des dommages et affecter la vie normale des personnes. Regardez par vous-même :

Ce pont à Quanzhou, en Chine, s’est fissuré sous la pression de la chaleur intense dans la région. Le pont, qui n’avait que 20 ans, peut être vu se déformer soudainement sous la pression des températures qui ont dépassé 40 ° C (104 ° F) ce jour-là. pic.twitter.com/5fBXpCWen9 — NowThis (@nowthisnews) 26 juillet 2022

Pendant ce temps, la demande d’électricité a augmenté à mesure que les maisons et les entreprises augmentent la climatisation. Des rapports ont indiqué que des périodes prolongées de températures élevées pourraient obliger la Chine à limiter la consommation d’énergie des utilisateurs industriels pendant les périodes de pointe.

Non seulement la Chine, mais plusieurs pays européens sont également durement touchés par la canicule. Selon plusieurs rapports, des responsables en Espagne et au Portugal ont déclaré que la terrible chaleur avait déjà fait plus de 600 victimes, et en Grande-Bretagne, les autorités ont mis en garde contre des centaines de morts. Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus de 166 000 personnes sont mortes à cause de températures extrêmes entre 1998 et 2017.

Jusqu’à présent, l’Angleterre est la plus touchée, car elle a enregistré sa journée la plus chaude de tous les temps, la température augmentant de plus de 40 degrés Celsius dans certaines parties du pays. Les thermomètres ont atteint 40,3 ° C à Coningsby dans le Lincolnshire. En outre, un total de 33 autres emplacements ont dépassé la précédente température la plus élevée du Royaume-Uni de 38,7 ° C, qui avait été fixée en 2019.

