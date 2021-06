Un pont pour piétons s’effondre à Washington, laissant 4 personnes hospitalisées et fermant l’autoroute (VIDEO) – RT USA News

Un pont piéton s’est effondré après une collision à Washington, DC mercredi, provoquant d’importantes fermetures de routes et de multiples blessés.

Les autorités ont déclaré que six personnes ont été examinées par les premiers intervenants, dont quatre ont finalement été transportées à l’hôpital pour y être soignées, bien que toutes soient apparemment mineures.

Mettre à jour l’effondrement du pont I-295 avant Polk St NE. 6 patients évalués, dont 4 transportés. #DCsBravest Unité de matières dangereuses atténuant les fuites de carburant diesel d’un camion partiellement sous le pont. Au moins 1 autre véhicule a été heurté par des débris. L’effondrement bloque les deux directions. pic.twitter.com/wILXGs1zWe – DC Fire et EMS (@dcfireems) 23 juin 2021

Le pont s’est effondré dans l’après-midi le long de l’Interstate 295, déclenché par une collision qui l’a séparé de son amarrage. De nombreuses images et vidéos ont été capturées du pont effondré bloquant l’autoroute très fréquentée.

⚠️🇺🇸#URGENT: Un pont pour piétons s’effondre sur la circulation à Washington, DC#Washington je #DCLes pompiers et les SMU sont sur place pour fouiller les véhicules piégés sous les décombres. Il y a des premiers rapports de blessures. Les détails continuent d’émerger. Attendez-vous pour plus d’informations ! pic.twitter.com/Hu1JM8E7yy – ALERTES Intel Point (@IntelPointAlert) 23 juin 2021

Des unités Hazmat ont été appelées sur les lieux à cause d’une fuite de carburant diesel causée par l’effondrement. Au moins un autre véhicule a également été heurté par des débris. Les voies en direction nord et sud de la route 295 ont été obligées de fermer en raison de l’accident, la circulation étant détournée de l’autoroute et des kilomètres de circulation s’accumulant des deux côtés de l’effondrement.

MISE À JOUR : Fermeture de la route. DC-295 NB/SB au nord de l’avenue Benning. NE DC. Toutes les voies sont bloquées dans les deux sens pour un effondrement du pont piétonnier. La circulation au N.-B. est déviée vers l’avenue Nannie Helen Burroughs. La circulation SB est déviée vers Eastern Avenue. Cherchez des itinéraires alternatifs. – Alertes MATOC (@MATOC) 23 juin 2021

Lors d’une conférence de presse après l’effondrement, il a été confirmé que le pont serait entièrement réparé et remplacé et le maire de DC, Muriel Bowser, a conseillé aux résidents de continuer à éviter la zone pendant l’enlèvement des débris. Bowser a nié qu’il y ait eu des problèmes structurels concernant le pont et a déclaré qu’il avait été inspecté pour la dernière fois en février.

Les autorités affirment que la collision pourrait avoir été causée par le camion diesel qui a peut-être dépassé la limite de hauteur passant sous lui, mais l’enquête n’en est qu’à ses débuts. Les enquêteurs vérifient actuellement d’autres ponts à proximité sur l’autoroute pour voir s’ils ont subi des dommages plus tôt dans la journée.





