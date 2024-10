Un pont piétonnier de fortune est le seul moyen d’entrée et de sortie d’une petite communauté de montagne

Ce qui est habituellement une destination touristique dans l’ouest de la Caroline du Nord a été coupé du reste du monde après Tempête tropicale Hélène.

Bat Cave, en Caroline du Nord, est une petite zone non constituée en société à proximité Rocher de cheminée et Lac Lure. La petite communauté de montagne se trouve à la basse altitude du comté de Henderson, le long de la rivière Broad.

Désormais, toutes les routes entrant et sortant de ce qui reste de Bat Cave ont disparu.

« Bat Cave était complètement une île. Les quatre manières d’entrer [were] emporté », a déclaré Tracy Winecoff, chef du service d’incendie de Kannapolis.

L’autoroute 64 reliait autrefois la communauté à des villes plus peuplées. Aujourd’hui, il est relié par un pont piétonnier de fortune construit en partie par les équipes du ministère des Transports et des pompiers de Kannapolis.

L'autoroute 64 reliait autrefois la communauté à des villes plus peuplées. Aujourd'hui, il est relié par un pont piétonnier de fortune construit en partie par les équipes du ministère des Transports et des pompiers de Kannapolis.

« Nous étions là lorsque les premières personnes sont arrivées et c’était juste, vous savez, c’était presque comme une liberté de sortir et d’interagir avec d’autres personnes », a déclaré le chef Winecoff.

Winecoff travaille sur zone depuis plusieurs jours.

« Jusqu’à ce moment-là, nous transportions tout le monde en radeau, et il y avait des gens qui n’étaient tout simplement pas en mesure de le faire », a-t-il déclaré.

Winecoff a emmené la journaliste de Channel 9 Hannah Goetz aussi loin que le permettait l’autoroute 64 en ruine. N’ayant plus grand-chose pour le retenir, les ingénieurs ont déclaré qu’il n’en faudrait pas beaucoup pour le faire tomber. Ainsi, un par un, les habitants de Bat Cave et les équipes de secours traversent le pont pour faire entrer des fournitures et des gens comme Blake Smith en sortir.

« J’ai perdu ma voiture et ma maison, alors », a déclaré Smith.

« Est-ce tout ce que tu as? » » demanda Götz.

« À peu près, oui, » dit-il.

« De toute façon, c’est une communauté vraiment gentille et attentionnée, oui, malgré tout ça. Et tous ceux à qui j’ai parlé jusqu’à présent vont essayer de venir reconstruire.

Mais la reconstruction pourrait s’avérer plus difficile pour certains que pour d’autres.

« C’étaient peut-être les seuls à avoir survécu »

Andy Wells et sa femme, Chelsea, ont survécu à Hélène. Ce n’était pas le cas de leur maison.

Une fois la tempête calmée, Andy Wells et sa femme ont pu regagner leur propre maison, trouvant leur salon pittoresque au bord de la rivière complètement disparu.

« Nous avons entendu la porte du sous-sol s’ouvrir », a déclaré Wells. «Ouais, je suis allé ici pour vérifier le sous-sol. L’eau montait. Nous avons attrapé nos deux chats et notre chien.

Ils ont utilisé leur téléphone pour enregistrer l’eau qui s’écoulait dans leur sous-sol. Ils ont également filmé ce qui est arrivé à leurs voisins de l’autre côté de la rivière ce matin-là.

« Nous regardions les maisons s’effondrer », a déclaré Wells.

« Nous pensions tous que nous étions, vous savez, que nous aurions pu être les seuls à survivre », a-t-il déclaré.

Avec l’eau qui montait et les pentes qui glissaient, l’instinct s’est manifesté.

« Combat ou fuite », dit-il. « Alors tu décolles et tu cours, tu cours, oui, c’est tout ce que tu peux faire. »

Wells a déclaré qu’ils avaient d’abord couru jusqu’au bureau de poste de l’autre côté de la rue. Aujourd’hui, c’est l’un des seuls bâtiments encore debout. Ensuite, ils ont gravi la montagne en courant et ont trouvé un endroit sûr où se cacher.

Andy Wells a déclaré que lorsque Hélène l'avait frappé, lui et sa femme avaient d'abord couru vers le bureau de poste de l'autre côté de la rue. Aujourd'hui, c'est l'un des seuls bâtiments encore debout dans la communauté.

« Nous avons ouvert une fenêtre et nous sommes assis dans la voiture de quelqu’un. Et puis nous nous sommes sentis mal, alors nous avons laissé de l’argent là-bas juste parce que nous avions pris leur eau, donc nous ne voulions pas avoir d’ennuis ou quoi que ce soit du genre », a déclaré Wells.

Ils couraient pour sauver leur vie et pensaient d’une manière ou d’une autre aux autres.

« Ils ne l’obtiendront peut-être pas avant quelques années, mais ce n’est pas grave, au moins, ils seront là quand ils y arriveront », a déclaré Wells.

« Tout le monde est soudé »

Une fois la tempête calmée, Wells et sa femme ont pu regagner leur propre maison, trouvant leur salon pittoresque au bord de la rivière complètement disparu. Ce n’était pas à la hauteur de la force du courant ce matin-là.

Une fois la tempête calmée, Andy Wells et sa femme ont pu regagner leur propre maison, trouvant leur salon pittoresque au bord de la rivière complètement disparu.

Wells a enregistré une vidéo de son porche avant que celui-ci ne soit également arraché par la tempête.

Les conséquences chez Wells ne sont qu’un aperçu de la dévastation à laquelle la région a été confrontée. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, les gens qui vivent là-bas trouvent des moyens d’être reconnaissants et de s’entraider.

« Si vous ne restez pas ensemble, cela ne vaut pas la peine de vivre à ce stade », a déclaré Wells.

« Et c’est formidable d’apprendre à connaître certains de vos voisins, même si c’est dans ces circonstances, et de nouer des liens que vous n’aurez jamais, jamais, jamais ailleurs, à l’exception des personnes qui ont vécu cela. »

Ils tissent des liens et espèrent reconstruire leurs maisons. Wells et sa femme aident également leur voisin Curtis McCart à stabiliser ce qui reste de sa maison.

« Tout le monde est soudé », a déclaré McCart.

Et tout le monde se comporte comme un voisin, peu importe d’où vient l’aide ou qui a besoin d’un coup de main.

« C’est incroyable de voir à quel point l’ouest de la Caroline du Nord s’est absolument réuni et vous a solidifié », a déclaré Wells. « Vous vous sentez tellement chaud et flou, même dans des moments comme celui-ci. »

C’est la seule chose que Goetz a remarquée : la résilience de la communauté face à tout. Elle pouvait le voir sur les visages de Wells et de sa femme.

Le couple a tout perdu, mais a quand même parlé et ri avec Goetz. Ils lui ont montré une photo pour laquelle ils souriaient. Chelsea, l’épouse d’Andy, a fièrement brandi un maillot de Josh Allen. Il est le quarterback des Buffalo Bills.

Le couple a déclaré que le maillot était l’une des premières choses que Chelsea, originaire de l’ouest de New York, avait saisi après avoir sauvé leurs animaux de compagnie.

Maintenant, il y a un GoFundMe créé pour aider le couple à se remettre sur pied. L’organisateur a déclaré que 10 % de l’argent serait reversé à l’église baptiste d’Ebenezer, qui, selon eux, était l’une des premières de la région à donner de la nourriture, de l’eau et de l’aide à la communauté.

