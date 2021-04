En se concentrant sur des relations étroites, les ministres des Affaires étrangères de la Grèce, de la Serbie et de Chypre ont discuté des nouvelles possibilités de coopération accrue dans les domaines de l’énergie, des transports et du tourisme, ainsi que des développements en Méditerranée orientale, le ministre grec des Affaires étrangères Nikos Dendias m’a dit.

Dendias a rencontré le ministre serbe des Affaires étrangères Nikola Selakovic et Ministre chypriote des affaires étrangères Nikos Christodoulidis à Belgrade le 5 avril.

«La priorité pour nous est la mise en œuvre de la déclaration commune qui a été signée dans le cadre du 3e Conseil de coopération de haut niveau, qui a eu lieu en décembre 2019 à Athènes. Malheureusement, la pandémie a bloqué sa mise en œuvre complète. Mais nous sommes impatients de le mettre en œuvre dès que les conditions le permettront », a déclaré Dendias après sa rencontre avec son homologue serbe.

«Nous voulons que nos relations économiques et commerciales se développent et s’approfondissent, ainsi que notre coopération dans des secteurs importants tels que l’énergie et la défense. Concernant l’énergie, nous avons discuté de la manière d’améliorer la connectivité entre les pays de la région. Et en ce qui concerne les transports, j’ai proposé – et je vous remercie d’avoir accepté – une réunion trilatérale entre nous et la Macédoine du Nord pour discuter de la connectivité dans notre région », a déclaré Dendias.

Dans le contexte de la perspective européenne, il a réitéré le soutien sans réserve de la Grèce à la perspective européenne de la Serbie.

Suivi des actions de la Turquie dans la région

Le ministre grec des Affaires étrangères a déclaré que la Grèce surveillait également les intentions de la Turquie dans sa région élargie et les efforts qu’elle déploie pour utiliser des moyens économiques, religieux et culturels pour s’affilier aux pays de la région, et en particulier à la population musulmane. «C’est un problème que nous surveillons toujours attentivement», a-t-il déclaré.

«Comme je l’ai dit lors de notre rencontre, j’ai l’intention de me rendre à Ankara dans l’immédiat, la semaine prochaine, à la condition, bien entendu, que le climat soit propice. A condition que la Turquie ne procède pas à des actions de provocation qui bloqueront ma visite. Donc, nous espérons que, cette fois, la partie turque s’abstiendra de telles actions », a déclaré Dendias.

Après la réunion conjointe entre Chypre, la Grèce et la Serbie, Christodoulides a déclaré que les trois ministres avaient l’occasion d’examiner les perspectives de renforcement des liens solides d’amitié et de coopération existants entre les trois pays. «Notre objectif n’est autre que la création et la promotion d’un programme positif, dans l’intérêt de nos peuples, avec pour objectif primordial de renforcer la stabilité et la prospérité dans la région élargie des Balkans occidentaux et de la Méditerranée orientale. En m’appuyant sur l’expérience de telles formations avec d’autres pays, je suis convaincu que nos contacts et notre coopération dans un proche avenir seront intensifiés à tous les niveaux, de sorte que d’autres résultats tangibles émergeront dans des domaines spécifiques dans un avenir très proche », a déclaré Christodoulides.

Le ministre chypriote des Affaires étrangères a déclaré avoir discuté des questions énergétiques et des moyens de coopération, en tenant compte de l’intérêt de la Serbie pour les développements énergétiques en Méditerranée orientale, comme en témoigne la participation du pays à une récente réunion dans le cadre de la coopération énergétique entre Chypre, la Grèce et Israël. «Le renforcement de notre coopération économique grâce à des actions conjointes pouvant découler de la mise en œuvre de notre stratégie de diplomatie économique, a également été discuté compte tenu des fortes perspectives de coopération dans ce domaine, et nous avons convenu d’organiser un Forum qui rassemblera nos milieux d’affaires». il a dit.

Question chypriote

Christodoulides a également informé ses collègues des derniers développements sur la question chypriote, en vue de la conférence informelle qui se tiendra à la fin du mois à Genève. «Le seul objectif est la reprise des négociations de fond à partir du point où les négociations se sont arrêtées à Crans Montana, pour parvenir à une solution globale au problème chypriote qui réunira réellement le pays sur la base d’une fédération bicommunautaire binationale, conformément à la sécurité des Nations Unies. Les résolutions du Conseil et le droit, les valeurs et les principes de l’UE, sans systèmes et structures anachroniques qui n’ont pas leur place au XXIe siècle », a déclaré Christodoulides, ajoutant que, dans le même temps, la participation significative de l’UE aux discussions sur la résolution du problème chypriote , ainsi que l’existence d’un climat propice à une solution, sans déclarations et actions provocatrices, que ce soit sur terre ou en mer, sont des éléments essentiels pour le succès de l’effort en cours.

«Nous avons également eu un échange de vues très ouvert et constructif sur les derniers développements dans les Balkans occidentaux, ainsi que sur la perspective européenne des pays de la région. A cette occasion, nous avons réaffirmé notre ferme soutien au processus d’adhésion de la Serbie et exprimé notre volonté de continuer à fournir toute l’assistance possible, tant sur le plan politique que technique, pour la réalisation de cet objectif stratégique », a déclaré Christodoulides.

Pour sa part, Selakovic a déclaré avoir discuté avec ses collègues de l’avenir européen de la Serbie. Ils ont également convenu de se réunir tous les six mois pour discuter de sujets relevant de plusieurs domaines d’intérêt pour la Serbie, la Grèce et Chypre.

Selakovic a souligné qu’ils ont également discuté de la coopération économique, des infrastructures, du renforcement des liens, de l’énergie, de l’approvisionnement en gaz de diverses sources et de diverses routes, et a souligné que le principal objectif de la Serbie dans la politique régionale est de préserver la paix et la stabilité.

Il a ajouté que les ministres ont convenu qu’une coopération accrue était nécessaire dans le domaine du tourisme, de l’agriculture et du secteur des technologies de l’information.

Selakovic a remercié la Grèce et Chypre pour leur soutien de principe à la préservation de la souveraineté et de l’intégrité de la Serbie, mais aussi en termes d’intégration européenne, et a souligné que la Serbie soutenait la Grèce dans la poursuite du dialogue avec la Turquie.

Il a également réitéré son soutien à la souveraineté de Chypre et a également apporté son soutien à la poursuite du dialogue entre Nicosie et Ankara.