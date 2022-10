Un pont menant à un ancien pensionnat sur l’île de Vancouver vandalisé avec des insultes raciales

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants.

La Première Nation de Tseshaht condamne un acte de haine après qu’un pont menant à un ancien pensionnat sur l’île de Vancouver a été défiguré par une insulte anti-autochtone lors de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation.

Selon la Première nation, l’incident s’est passé vers 22h vendredi au pont Riverbend, connu localement sous le nom de pont Orange, qui traverse la rivière Somass à Port Alberni, en Colombie-Britannique, au niveau de la route 4 et de la rue Falls.

Une barrière à l’entrée du pont avait été peinte avec le slogan “Chaque enfant compte” — une référence aux milliers d’enfants qui sont morts dans les pensionnats administrés par le gouvernement fédéral. Vendredi, quelqu’un a écrit sur le mot “enfant” et l’a remplacé par une insulte haineuse contre les peuples autochtones.

Le pont d’Orange était repeint récemment par la Première Nation avant la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation.

La Première nation Tseshaht a déclaré que le ministère des Transports et de l’Infrastructure de la province avait aidé à payer la récente peinture du pont. (Première Nation Tseshaht/Facebook)

“Bien que ce type d’acte ne surprenne pas beaucoup, c’est un triste rappel de la profondeur du travail que nous, en tant que communauté et société au sens large, avons devant nous pour éliminer le racisme”, lit-on dans un communiqué du Premier ministre. Nation le samedi.

Avant que le pont ne soit vandalisé vendredi, plus de 1 000 survivants et membres de la communauté ont marché sur le site de l’ancien pensionnat indien d’Alberni (AIRS) pour honorer les enfants qui y sont morts.

“Après la journée édifiante de rassemblement communautaire qui a eu lieu [on Friday]nous espérons que cet acte blessant et irrespectueux ne fera pas tomber nos survivants”, indique le communiqué.

La GRC de Port Alberni a déclaré qu’elle enquêtait sur l’incident et demandait à toute personne détenant des informations de la contacter.

“Des actes insensés comme celui-ci sont inacceptables et troublants pour notre communauté, et renversent les efforts vers la vérité et la réconciliation”, a déclaré le const. Richard Johns dans un communiqué.

Nombre de décès à l’ancienne école

Le pont Riverbend, situé à proximité du bâtiment administratif de Tseshaht, a été peint en orange pendant de nombreuses années avant d’être peint en gris en 1990.

AIRS n’est qu’à quelques pâtés de maisons. Des enfants de plus de 100 Premières Nations de la Colombie-Britannique ont été forcés de fréquenter l’école pendant son fonctionnement de 1900 à 1973. Une grande partie de l’ancienne école a été démolie par des survivants en 2009 lorsque la terre a été prise en charge par le Nuu-Chah-Nulth Tribal Council. .

Caldwell Hall est l’un des derniers bâtiments restants qui faisait partie de l’ancien pensionnat, selon le chef élu Ken Watts. (Soumis par la Première Nation Tseshaht)

Quatre enseignants de l’AIRS ont ensuite plaidé coupables d’actes de maltraitance à l’école.

Un certain nombre d’enfants y sont morts au cours de ses nombreuses années d’exploitation, selon le Centre national pour la vérité et la réconciliation .

En juillet, la Première nation de Tseshaht a annoncé son intention d’utiliser un géoradar pour rechercher des tombes anonymes sur 100 hectares à l’emplacement de l’ancienne école. La première phase de ces travaux a débuté le 23 septembre, selon la Première Nation.

Le chef élu de Tseshaht, Ken Watts, également connu sous le nom de Wahmeesh, a récemment déclaré à CBC News que le pont avait ravivé des souvenirs douloureux et traumatisants, et que les survivants voulaient qu’il redevienne orange pour signaler un nouveau départ.

Le slogan “Chaque enfant compte” a été repeint samedi avec l’aide de bénévoles, selon la Première Nation.

Un soutien est offert à toute personne touchée par son expérience dans les pensionnats ou par les derniers rapports.

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens a été mise en place pour fournir un soutien aux survivants et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder aux services d’aiguillage émotionnel et de crise en appelant la ligne d’écoute nationale de crise 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.