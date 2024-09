Un pont et un passage à niveau fermés bloquent la communauté de Nemours

7 septembre — Nemours — Les inquiétudes concernant un pont à une voie fermé et des trains coupant un quartier lorsqu’ils s’arrêtent à un passage à niveau sont actuellement traitées par la Division des autoroutes de Virginie-Occidentale et la Norfolk Southern Railroad.

John DeLellis de Pinnacle Lake Road, qui relie Falls Mills Road et Jimmy Lewis Lake au parc national de Pinnacle Rock, a déclaré vendredi qu’un pont à voie unique près du lac avait été fermé il y a environ deux mois après que la Division des autoroutes l’ait inspecté et jugé dangereux.

DeLellis a déclaré que son quartier, qui compte environ 20 familles, est coupé du reste du comté lorsque les trains s’arrêtent à un passage à niveau voisin.

« Si ce n’est pas une fois par jour, c’est au moins dix fois par jour », a-t-il déclaré. « Cela se produit à des moments où il n’y a pas beaucoup de circulation, tard le soir, le matin, mais généralement pendant la journée, ils le font au moins une fois. »

La durée d’arrêt d’un train au passage à niveau varie, a déclaré DeLellis.

« Cela peut durer entre cinq minutes et une heure et demie, voire deux heures », a-t-il déclaré.

Cette combinaison d’un pont fermé et de trains arrêtés isole le quartier et pourrait être dangereuse lorsqu’une ambulance ou un autre premier intervenant est nécessaire, a déclaré DeLellis, ajoutant qu’une femme enceinte de six mois et un jeune homme paraplégique et autiste vivent dans le quartier.

Keith Gunnoe, directeur du Bureau de gestion des urgences du comté de Mercer, a déclaré vendredi que la situation à Nemours avait été portée à son attention il y a environ une semaine et demie.

Gunnoe a déclaré avoir parlé avec des responsables de Norfolk Southern Railroad et avoir appris que la compagnie ferroviaire effectuait des travaux de maintenance plus loin sur la voie, ce qui a entraîné le ralentissement ou l’arrêt des trains. La loi fédérale autorise les trains à s’arrêter aux passages à niveau pendant environ 20 minutes à la fois, mais il est arrivé que des trains s’arrêtent au-delà de cette limite.

Après avoir parlé avec le chef de train de Norfolk Southern, les responsables du chemin de fer ont été informés du problème et celui-ci a été transmis au centre de répartition principal du chemin de fer à Atlanta, en Géorgie, a déclaré Gunnoe.

« J’ai fait part à la compagnie de chemin de fer de mon inquiétude quant au fait que si les gens avaient besoin d’une ambulance, des pompiers ou de la police, ils ne pourraient pas atteindre (le quartier de Nemours) », a-t-il déclaré.

Gunnoe a déclaré que le chef de train de Norfolk Southern lui avait demandé de transmettre les plaintes s’il en recevait et que le chemin de fer essaierait de maintenir le passage à niveau libre.

La Division des autoroutes de l’État prévoit de remplacer le pont à voie unique et a commandé des poutres en acier à cet effet, a déclaré Gunnoe.

La date exacte des travaux n’a pas été fixée.

« Une fois que cela sera fait, le passage à niveau ne posera plus de problème », a déclaré Gunnoe.

Contactez Greg Jordan à [email protected]