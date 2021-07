Un pont en carton inspiré de Michel-Ange flotte au-dessus du Tibre à Rome

Un pont en carton illuminé de 18 mètres de long suspendu par trois gros ballons à hélium blanc flotte au-dessus du Tibre à Rome, donnant vie à un projet imaginé mais jamais réalisé par Michel-Ange. Le pape Paul III a chargé l’artiste de créer un pont reliant le palais Farnèse, un palais familial du XVIe siècle qui abrite désormais l’ambassade de France en Italie, avec les jardins d’une villa de l’autre côté du fleuve.

Il n’a jamais été achevé après la mort de Michel-Ange, mais l’installation « Pont Farnèse » de l’artiste français Olivier Grossetete est un hommage au maître de la Renaissance.

L’ambassade de France a été parmi les promoteurs de l’initiative, qui a abouti à une inauguration à la veille de la célébration nationale de la fête nationale de la France.

L’ambassadeur de France Christian Masset a déclaré dans un communiqué que le pont était un signe que l’Italie et la France étaient intrinsèquement liées et que leur amitié était forte et incassable.

L’installation restera en place jusqu’au 18 juillet. Le carton sera ensuite recyclé.

L’artiste italien de la Haute Renaissance qui a exercé une influence globale sur le développement de l’art occidental aurait également été inspiré par le Belvedere Torso, une statue de marbre grecque fragmentaire vieille de plus de 2 000 ans. Il a été étudié par des générations d’artistes, dont Michel-Ange, qui passaient des heures devant lui chaque jour et s’en servaient d’inspiration.

Les historiens et les érudits ont souvent qualifié Michel-Ange de plus grand artiste de son époque et même de plus grand artiste de tous les temps.

