Un pont effondré en Norvège s’est rompu dans la travée principale, selon une sonde

Dans le rapport basé sur une enquête préliminaire, l’autorité a déclaré que le pont de Tretten avait subi “une surcharge importante” et que sa capacité portante était la moitié de ce qu’elle aurait dû être avant l’effondrement de la travée le 15 août.

Le pont en treillis de 150 mètres de long (500 pieds de long) fait de bois lamellé-collé et d’acier a cédé alors qu’un camion et une voiture le traversaient. La voiture a plongé dans la rivière Gudbrandsdalslaagen et le camion est resté sur le pont dans une position presque verticale sur une section qui s’élevait de l’eau à un angle prononcé hors de l’eau.