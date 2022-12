Un pont effondré en Norvège s’est rompu dans la travée principale, selon une sonde

COPENHAGUE, Danemark (AP) – L’effondrement d’un pont routier en bois dans le sud de la Norvège a été causé par “une rupture dans l’une des diagonales de la travée principale”, a déclaré l’Autorité norvégienne d’enquête de sécurité dans un rapport publié vendredi.

Dans le rapport basé sur une enquête préliminaire, l’autorité a déclaré que le pont de Tretten avait subi “une surcharge importante” et que sa capacité portante était la moitié de ce qu’elle aurait dû être avant l’effondrement de la travée le 15 août.

Le pont en treillis de 150 mètres de long (500 pieds de long) fait de bois lamellé-collé et d’acier a cédé alors qu’un camion et une voiture le traversaient. La voiture a plongé dans la rivière Gudbrandsdalslaagen et le camion est resté sur le pont dans une position presque verticale sur une section qui s’élevait de l’eau à un angle prononcé hors de l’eau.

Les conducteurs des deux véhicules ont été secourus et personne n’a été blessé.

Le pont a ouvert en 2012. Le lendemain de l’effondrement, l’administration norvégienne des routes publiques a ordonné la fermeture temporaire de 14 ponts similaires.

L’autorité norvégienne chargée des enquêtes de sécurité a souligné que ses conclusions étaient préliminaires et qu’un rapport final contiendrait des informations plus détaillées sur les enquêtes techniques et les conclusions. Il n’a pas précisé quand le rapport final serait terminé.

En 2016, un autre pont en bois lamellé-collé s’est effondré dans la vallée norvégienne de Gudbrand. Le conducteur d’un camion qui traversait au moment de l’effondrement a été légèrement blessé.

Suite à cet effondrement, l’organisme gouvernemental en charge des infrastructures norvégiennes a temporairement fermé 11 ponts similaires, dont le pont de Tretten. L’agence a déclaré dans un rapport sur l’incident de 2016 que “la cause directe de l’effondrement du pont est un joint défectueux dans la charpente”.

The Associated Press