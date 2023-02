Un pompier porté disparu dans un glissement de terrain après le passage d’un cyclone en Nouvelle-Zélande

Le gouvernement néo-zélandais a déclaré mardi l’état d’urgence national après que le cyclone Gabrielle a frappé le nord du pays dans ce que les responsables ont décrit comme l’événement météorologique le plus violent du pays depuis des années.

Un pompier était porté disparu et un autre a été secouru avec des blessures graves après avoir été pris dans un glissement de terrain pendant la nuit près de la plus grande ville du pays, Auckland, ont annoncé les autorités.

Auckland a été submergée il y a deux semaines par une tempête record qui a tué quatre personnes.

La déclaration d’urgence nationale permet au gouvernement de soutenir les régions touchées et de fournir des ressources supplémentaires, a déclaré le gouvernement. Ce n’est que la troisième urgence nationale jamais déclarée.

Une maison est détruite au pied d’un important glissement de terrain à la suite du cyclone Gabrielle mardi à Auckland, dans le nord de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a déclaré l’état d’urgence national avec des inondations et des glissements de terrain dévastant plusieurs communautés. (Phil Walter/Getty Images)

Le pays a été frappé par des pluies intenses pendant la nuit qui ont forcé l’évacuation de 2 500 personnes et provoqué des inondations généralisées, des fermetures de routes – y compris la route principale entre Auckland et la capitale Wellington – et laissé des communautés isolées et sans télécommunications.

Des coupures de courant généralisées

Les conditions météorologiques se sont assouplies mardi alors que le système météorologique s’est déplacé vers le sud-est au-dessus de l’océan loin de la Nouvelle-Zélande, la nation de cinq millions d’habitants.

Mais 225 000 foyers et entreprises sont restés sans électricité et les personnes continuaient d’être évacuées, ont rapporté les services d’urgence.

Sur cette photo fournie par les Forces de défense néo-zélandaises, un bateau du HMNZS Te Mana transporte mardi un marin sauvé de son yacht en détresse dans le golfe d’Hauraki au large de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande. (Forces de défense néo-zélandaises/Associated Press)

Le réseau électrique n’avait pas subi de tels dégâts depuis 1988, lorsque le cyclone Bola est devenu l’une des tempêtes les plus destructrices à avoir jamais frappé la Nouvelle-Zélande, a déclaré le Premier ministre Chris Hipkins.

Hipkins ne pouvait pas encore dire quelle était l’ampleur de la dernière destruction par rapport au cyclone Bola.

“Certes, les rapports que nous avons reçus indiquent qu’il s’agit de l’événement météorologique le plus extrême que nous ayons connu depuis très longtemps”, a déclaré Hipkins aux journalistes à Wellington. “Avec le temps, nous saurons comment il se compare au cyclone Bola.”

Un bus échoué est montré derrière un arbre tombé après la tempête à Titirangi, une banlieue à l’ouest d’Auckland. (Diego Opatowski/AFP/Getty Images)

Hipkins a déclaré que le Premier ministre britannique Rishi Sunak avait téléphoné pour offrir le soutien et l’assistance de son pays. Le gouvernement australien a également déclaré que le proche voisin de la Nouvelle-Zélande était prêt à apporter son soutien là où et si nécessaire, a déclaré Hipkins.

L’état d’urgence national comprend six régions où des urgences locales avaient déjà été déclarées. Il s’agit d’Auckland, ainsi que des régions de Northland, Tairawhiti, Bay of Plenty, Waikato et Hawke’s Bay.

Retards de vols attendus cette semaine

Une station météorologique dans la région de Hawke’s Bay et de Napier a enregistré trois fois plus de pluie pendant la nuit que ce qui tombe habituellement pendant tout le mois de février, a déclaré le météorologue de MetService Lewis Ferris.

“Ça va être une dévastation humide et détrempée là-bas”, a déclaré Ferris. « Nous avons vu le pire de la tempête maintenant. Nous devons juste passer aujourd’hui.

Un arbre tombé pend sur les lignes électriques après une tempête à Kumeu, une banlieue à l’ouest d’Auckland, mardi. Plus de 200 000 foyers et entreprises étaient sans électricité après le décès de Gabrielle. (Diego Opatwoski/AFP/Getty Images)

Hipkins a déclaré que l’armée était déjà sur le terrain dans les parties nord les plus durement touchées de l’île du Nord, aidant aux évacuations et assurant le transport des fournitures essentielles.

“Je tiens à reconnaître la situation dans laquelle les Néo-Zélandais se sont réveillés ce matin”, a déclaré Hipkins aux journalistes. « Beaucoup de familles déplacées. Beaucoup de maisons sans électricité. Des dégâts considérables ont été causés à travers le pays.

“Il nous faudra un peu de temps pour comprendre exactement ce qui s’est passé et, en temps voulu, aider au nettoyage lorsque nous arriverons à ce point”, a poursuivi Hipkins.

Une grande partie d’Auckland s’est arrêtée lundi alors que les services de train ont été annulés, les bibliothèques et la plupart des écoles ont été fermées et les autorités ont demandé aux gens de ne faire que des voyages essentiels.

Un jeune homme surfe sur les eaux de crue mardi le long de Marine Parade dans la ville de Napier, sur l’île du Nord. (AFP/Getty Images)

Air New Zealand a annulé tous les vols intérieurs à destination et en provenance d’Auckland jusqu’à mardi matin, ainsi que de nombreux vols internationaux.

Les vols internationaux et intérieurs avaient repris mardi après-midi à l’aéroport d’Auckland, mais des perturbations et des retards étaient attendus pour les prochains jours, a déclaré Hipkins.