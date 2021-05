Un pompier éteint le feu sur un bateau avec un jet ski, une vidéo virale laisse les internautes stupéfaits

Une vidéo à couper le souffle d’un pompier étouffant les flammes d’un bateau en feu en y éclaboussant de l’eau à l’aide d’un jet ski est devenue virale sur Internet. La cascade, qui semble tout droit sortie d’un décor de film d’action, lui a valu des applaudissements et une appréciation bien mérités. Le 27 mai, Rochester Fire Fighters Association IAFF107, New York, a publié un clip mettant en vedette un pompier en congé, identifié comme Oscar Herrera, faisant des allers-retours en jet-ski dans l’eau, forçant les vagues à éteindre un incendie sur le bateau. L’incident a eu lieu le 20 mai à Mayer’s Marina sur la baie d’Irondequoit. La méthode non conventionnelle s’est avérée étonnamment efficace et a permis de maîtriser l’incendie avant qu’il ne cause plus de dégâts.

Regardez la vidéo ici :

La cascade héroïque a accumulé plus de 32 000 vues, près de 12 000 likes, les gens faisant l’éloge d’Herrera pour sa vivacité d’esprit et sa vigilance. Un utilisateur a écrit qu’il voulait voir « ce étalon dans l’émission ».

Une deuxième personne a commenté que Herrera « connaît très bien l’eau ».

Il connaît très bien l’eau – Joel Lee (@JoelLee65803231) 26 mai 2021

Un commentaire plein d’esprit disait : « l’expédition annule toutes les unités. Il y a beaucoup d’eau ici. »

L’envoi annule toutes les unités. Il y a beaucoup d’eau ici. MDR. Bon travail. Réflexion rapide.— HARV Salinas (@HARVSalinas) 27 mai 2021

Parler à PAN, Herrera – qui travaille sur les avenues Engine 10 et Ridgeway – a déclaré qu’il avait vu le truc sur YouTube plus tôt, alors il voulait l’essayer lui-même. Il explique que lorsqu’il est allé voir ce qui se passait, quelques autres jet-skis « le fixaient essentiellement », alors, il a réfléchi à ce qui peut être fait pour aider.

Il a en outre expliqué comment il avait fait quelques manœuvres pour créer un grand sillage pour jeter de l’eau sur les flammes.

En 2018, un incident similaire a eu lieu lorsqu’un bateau a pris feu au barrage de Boondooma, dans le Queensland en Australie. Incapable de trouver un extincteur, Jason Dobinson – un résident de Maroochydore – a utilisé un jet ski pour éteindre les flammes rugissantes. Dobinson a déclaré aux médias qu’il avait déjà vu cette méthode sur YouTube. Il a mentionné qu’il lui avait fallu «trois beignets» pour éteindre complètement le feu.

