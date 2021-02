Un père et son fils ont retenu leurs larmes en se rappelant le moment dévastateur où ils ont perdu leur maison à cause de feux de brousse sauvages.

Mais Scott Kelly et son fils Matt ont toujours convoqué la volonté de revenir héroïquement pour sauver d’autres familles fuyant désespérément l’enfer.

Plus de 70 maisons dans la région des collines du nord-est de Perth ont été détruites par des incendies qui se sont déclenchés lundi, y compris la maison que M. Kelly partageait avec sa femme, son fils et sa fille.

Le père et le fils sont restés lundi après-midi pour combattre l’incendie, mais à 16h30, l’incendie était trop violent et ils ont été forcés de dire au revoir à leur maison bien-aimée.

Fait remarquable, M. Kelly, un pompier volontaire, était de retour sur les lieux quelques heures plus tard à 4 heures du matin mardi pour aider à secourir d’autres familles dont les maisons avaient également été prises dans les incendies.

Les pompiers sont vus en train de combattre un incendie à Brigadoon à Perth. Jusqu’à présent, 71 maisons ont été détruites dans l’est de Perth

Les pompiers des services d’incendie et d’urgence combattent un feu de brousse à Brigadoon. Aucune vie n’a été perdue dans les incendies

« Il était assez évident que ce n’était pas seulement votre feu de brousse habituel », a déclaré M. Kelly lever du soleil.

«Nous avons pris la décision de partir et c’était juste à temps.

S’exprimant plus tôt à l’émission télévisée du matin, Matt a déclaré qu’il devait commencer sa dernière année d’école juste un jour avant de perdre sa maison.

«Il me reste un an d’école et maintenant je n’ai plus de maison», dit-il.

Heureusement pour la famille Kelly, les parents de la petite amie de Matt les ont accueillis jusqu’à ce qu’ils puissent se remettre sur pied.

Matt et sa sœur ont pu récupérer leurs ordinateurs portables à la dernière minute mais ont perdu leurs uniformes et autres fournitures.

Scott Kelly et son fils Matt sont restés chez eux pour essayer de le sauver des incendies, mais la maison n’a pas pu être sauvée

Des flammes entourent une propriété dans Upper Swan à Perth mardi. Les incendies ont éclaté à Wooroloo lundi

«L’école a été en contact avec nous via Facebook et certains de nos enseignants se sont personnellement mis en quatre pour me procurer des uniformes et tout ce dont nous aurions pu avoir besoin pour retourner directement à l’école», a-t-il déclaré.

«Ils n’ont été que utiles.

Mercredi matin, 71 maisons avaient été détruites dans l’incendie qui s’était déclaré lundi à Wooroloo.

Des centaines de personnes ont été contraintes de passer la nuit dans des centres d’évacuation tandis que pas moins de 200 pompiers ont combattu les incendies.

On pense qu’aucune vie n’a été perdue, mais les équipes de pompiers s’attendent à ce que les conditions s’aggravent aujourd’hui avec des températures atteignant 35 ° C et des vents atteignant 70 km / h.

Près de 10 000 hectares ont déjà été brûlés dans les incendies et six pompiers ont été blessés alors qu’ils travaillaient jusqu’à mardi soir.

La cause des feux de brousse est inconnue.

Les équipes de pompiers contrôlent les feux de brousse à l’approche des propriétés sur Copley Road à Upper Swan

Des centaines de personnes ont été forcées de passer la nuit dans des centres d’évacuation tandis que jusqu’à 200 pompiers ont combattu les incendies (photo de Brigadoon)