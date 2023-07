Un pompier décède après une nouvelle nuit de violence en France | Nouvelles du monde

Un pompier est décédé en France après avoir répondu à un incendie dans un parking souterrain, a annoncé le ministre de l’Intérieur.

Gérald Darmanin a déclaré que le jeune homme de 24 ans est décédé à Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris, malgré les efforts de ses collègues.

« Toutes mes sincères et attristées condoléances à sa famille, ses proches, ses camarades et à la BSPP [Paris Fire Brigade] », a déclaré M. Darmanin.

Cela survient après près d’une semaine de violences en France à la suite de la fusillade mortelle par la police de Nahel Merzouk, 17 ans, décédée lors d’un contrôle routier.

Des milliers de personnes ont été arrêtées dans les émeutes qui ont également entraîné des violences et des pillages.

Dans la nuit, plus de 150 personnes ont été interpellées, tandis qu’au moins trois des 45 000 policiers déployés ont été blessés.

Cela marque une diminution significative des arrestations nocturnes, contre 700 samedi et plus de 1 300 vendredi.

Il y a également eu 352 incendies urbains enregistrés et 297 rapports de véhicules incendiés dimanche soir.

Les villes de Paris ont maintenant connu six nuits de violentes émeutes alors que le gouvernement d’Emmanuel Macron tentait de reprendre le contrôle de la situation, quelques mois seulement après des protestations généralisées contre une réforme impopulaire des retraites et un an après l’organisation des Jeux olympiques d’été.