Un pompier de Paris a été tué dans l’incendie d’une émeute après que l’épouse du maire s’est cassé la jambe alors que la famille de la victime demande la fin de la violence

Un pompier de PARIS a été tué en combattant un incendie qui fait rage au milieu d’une sixième nuit consécutive d’émeutes à travers la France.

Cela survient alors que la famille de l’adolescent dont la mort par balle par la police a déclenché des bouleversements dans tout le pays a plaidé pour que la violence cesse.

Les pompiers sur les lieux d’un incendie de voiture à Lille Crédit : Getty

Des forces de police anti-émeute à moto sécurisent la zone devant l’Arc de Triomphe Crédit : EPA

Un pompier français intervient pour éteindre une voiture en feu à Tourcoing Crédit : Reuters

La grand-mère de l’adolescent tué par la police a imploré le « calme »

Mais alors que les émeutes se poursuivaient jusqu’aux petites heures de lundi matin, un jeune pompier a été tué alors qu’il tentait d’éteindre les flammes dans un parking souterrain.

Le jeune homme de 24 ans, qui n’a pas été nommé, faisait partie d’une opération d’urgence dans la banlieue nord troublée de Saint-Denis.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré : « Dans la nuit, alors qu’il luttait contre un incendie impliquant plusieurs véhicules dans un parking souterrain de Saint-Denis, un jeune caporal-chef des sapeurs-pompiers de Paris est décédé malgré une prise en charge très rapide par ses coéquipiers.

Des rassemblements devraient se tenir aujourd’hui devant les mairies de toute la France alors que les gens exigent la fin des perturbations.

La grand-mère de l’adolescent franco-algérien de 17 ans abattu par un flic à Paris mardi dernier a imploré l’arrêt des violences.

Nadia a déclaré à la chaîne d’information française BFM TV: « Ne cassez pas les fenêtres, les bus, les écoles. Nous voulons calmer les choses. »

Elle a accusé les émeutiers d’avoir utilisé la mort de son petit-fils Nahel M comme « excuse » pour le pillage et la brutalité.

Nadia a ajouté : « Je suis fatiguée, je n’en peux plus, je ne peux plus dormir, j’ai éteint la télé, j’ai tout éteint, je ne veux plus écouter ça. »

Dimanche soir, le chaos a semblé commencer à s’atténuer alors que seulement 157 personnes ont été arrêtées entre dimanche et lundi – une forte baisse par rapport aux plus de 2 000 personnes arrêtées vendredi et samedi.

Mais les émeutes n’ont pas encore été complètement réprimées, des actes de violence troublant toujours le peuple français.

A Marseille, deux policiers ont été laissés gravement malades à l’hôpital après avoir été pris en embuscade par une foule et « battus au sol comme des chiens », a déclaré M. Darmanin.

L’un a été poignardé à plusieurs reprises et l’autre a subi une fracture de la mâchoire lors de l’attaque sauvage.

Vincent Jeanbrun, le maire de la banlieue parisienne de L’Hay-les-Roses, a déclaré que sa femme ne pourrait pas marcher pendant trois mois après la perquisition de leur domicile familial samedi.

Il a dit que sa famille dormait lorsque la voiture a été incendiée et conduite vers sa maison.

Les procureurs ont déclaré que le véhicule en flammes n’avait été arrêté que par un muret alors qu’il était sur le point de traverser la véranda à l’intérieur de la maison.

La femme du maire et l’un de ses enfants – âgés de cinq et sept ans – ont été blessés alors qu’ils se précipitaient pour échapper à l’attaque par l’arrière de la propriété.

« HORREUR ET IGNOMIE »

Il a déclaré: « C’était une tentative d’assassinat.

« Une étape a été franchie dans l’horreur et l’ignominie. »

L’Association des maires de France a appelé « la population à se mobiliser devant les mairies dès lundi midi ».

Ils ont dit : « Nous ferons retentir les sirènes, nous continuerons notre travail quotidien pour que l’ordre revienne. »

Quelque 45 000 policiers supplémentaires ont été placés dans les rues nuit après nuit alors que les forces de sécurité du président assiégé Emmanuel Macron luttaient pour rétablir l’ordre.

Et les émeutes semblent s’être propagées en Suisse et en Belgique, où des centaines de milliers de manifestants rendus furieux par le meurtre de Nahel sont descendus dans la rue.

Des manifestants ont été entendus scandant « Justice pour Nahel » à Bruxelles, tandis que des affrontements entre la police et des émeutiers ont été signalés dans la ville suisse de Lausanne aux premières heures de dimanche.

Des cocktails Molotov ont été lancés et des vitrines brisées.

Des émeutes ont éclaté en France après que Nahel a été abattu par un flic mardi dans la banlieue parisienne de Nanterre au volant d’une voiture de sport Mercedes.

L’officier responsable – identifié comme Florian M, 38 ans – reste en détention provisoire après avoir été inculpé de meurtre.

L’adolescent – qui était trop jeune pour détenir un permis complet en France et qui aurait désobéi aux précédents ordres de la police d’arrêter sa voiture – a reçu une balle dans la poitrine à bout portant.

Les agents ont déclaré qu’il conduisait «rapidement» dans une voie de bus du Merc immatriculé en Pologne tout en ignorant les feux bleus clignotants et en mettant en danger un piéton et un cycliste.

Mais les avocats de la mère de Nahel, Mounia, ont accusé le flic de « meurtre de sang-froid ».

Des gens courent suivis de policiers lors d’émeutes à Paris Crédit : Reuters

Deux flics français ont été pris en embuscade par une foule et sont hospitalisés Crédit : Reuters

La maison endommagée du Maire de l’Hay-les-Roses Vincent Jeanbrun Crédit : AFP

Vincent Jeanbrun photographié après que sa famille a été blessée lorsqu’une voiture en feu a été conduite dans leur maison Crédit : Reuters

Nahel, 17 ans, aurait omis de s’arrêter pour la police Crédit : DOCUMENT DE FAMILLE/UNPIXS