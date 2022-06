Un pompier de New York tué par une branche d’arbre à Biltmore Estate

ASHEVILLE, Caroline du Nord (AP) – Un pompier de New York a été tué lorsqu’une branche d’arbre est tombée sur le véhicule qu’il conduisait au Biltmore Estate en Caroline du Nord, ont déclaré des responsables.

Le membre est tombé sur une route vendredi à l’entrée du domaine au milieu de vents violents et a heurté le véhicule d’un invité, a déclaré la porte-parole de Biltmore, Marissa Jamison, dans un e-mail.

Les services médicaux d’urgence du comté de Buncombe et les pompiers d’Asheville ont répondu avec l’aide des équipes de Biltmore. Trois adultes et un enfant se trouvaient dans le véhicule, et les blessures d’un adulte ont été mortelles, a déclaré Jamison. Une enquête est en cours, a-t-elle précisé.

Le porte-parole des pompiers d’Asheville, Kelley Klope, a déclaré que le conducteur était décédé avant l’arrivée des pompiers, a rapporté le Citizen Times.

Casey Skudin aurait eu 46 ans dimanche, a déclaré le porte-parole des pompiers de New York, Jim Long, au journal.

Skudin avait 16 ans de service et a travaillé dans la région de Rockaway dans le Queens avec Ladder 137, a déclaré Long. Skudin était marié à Angela Skudin et avait deux enfants, a-t-il dit.

Skudin était également surfeur sauveteur et sauveteur et a reçu la médaille commémorative de l’Association des chefs de pompiers en 2010 pour sa bravoure en plongeant dans l’océan glacial lors d’une tempête en 2009 pour aider à sauver un surfeur coincé sous l’eau par sa laisse de planche de surf, a déclaré Long.

Le Biltmore Estate de 8 000 acres propose des visites de la plus grande résidence privée du pays, la Biltmore House, qui a été construite en 1895 et attire environ 1,4 million de personnes par an.

The Associated Press