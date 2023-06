Un pompier de New York se noie en essayant de sauver sa fille sur la plage de Jersey Shore, selon les autorités

NEW YORK (AP) – Un pompier de New York a perdu la vie en tentant de sauver sa fille, qui s’est affligée en nageant sur une plage du New Jersey, ont annoncé les autorités.

Le pompier FDNY Mark Batista de Teaneck, New Jersey, est décédé vendredi matin, a rapporté WNBC-TV.

L’homme de 39 ans serait entré dans l’eau sur la plage de Sylvania Avenue à Avon-by-the-Sea vers 8h30 pour aider sa fille de 15 ans. On ne sait pas immédiatement ce qui est arrivé à la jeune fille pour demander de l’aide près d’une jetée, a rapporté la station.

Les premiers intervenants contactés par des témoins ont sauvé la jeune fille de l’eau, mais son père n’a été retrouvé que vers 10 heures du matin à environ 50 pieds (15 mètres) du rivage.

La police a déclaré que les secouristes avaient tenté de sauver des vies avant que Batista ne soit transporté au centre médical de l’université de Jersey Shore, où il est décédé, a rapporté WNBC.

La jeune fille a également été transportée à l’hôpital et devrait récupérer.

Les sauveteurs ne devraient pas commencer à travailler sur la plage avant le 17 juin, a rapporté WNBC.

The Associated Press