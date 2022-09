Les pompiers de Lake Country se sont réunis à Ottawa pour le week-end commémoratif des pompiers canadiens morts en 2022 où Karl Featherstone a été honoré pour son service avant de décéder en octobre 2020 (Contribution) Les pompiers de Lake Country se sont réunis à Ottawa pour le week-end commémoratif des pompiers canadiens morts en 2022 où Karl Featherstone a été honoré pour son service avant de décéder en octobre 2020 (Contribution) Les pompiers de Lake Country se sont réunis à Ottawa pour le week-end commémoratif des pompiers canadiens morts en 2022 où Karl Featherstone a été honoré pour son service avant de décéder en octobre 2020 (Contribution) Les pompiers de Lake Country se sont réunis à Ottawa pour le week-end commémoratif des pompiers canadiens morts en 2022 où Karl Featherstone a été honoré pour son service avant de décéder en octobre 2020 (Contribution)

Karl Featherstone, de Lake Country, a maintenant son nom gravé dans la pierre.

Featherstone a été l’une des nombreuses personnes honorées au Monument commémoratif des pompiers canadiens de 2022 à Ottawa le 11 septembre.

L’ancien pompier de garde est décédé d’un arrêt cardiaque soudain à son domicile le 11 octobre 2020.

Featherstone a laissé derrière lui sa femme Bryanna et ses deux jeunes enfants.

Le chef adjoint Brent Penner a assisté à la cérémonie aux côtés de la famille de Featherstone et d’autres membres du service d’incendie de Lake Country.

“Je pense que c’est plus une question de fermeture pour la famille”, a déclaré Penner. La famille a reçu un casque commémoratif pour le service de Featherstone.

«Avec Karl, nous le voyions au gymnase s’entraîner, il écoutait sa musique, venait et disait bonjour. On le voyait faire du jogging près de la gare. Il serait le premier sur un camion quand il y avait un appel. Il était assez serré avec beaucoup de membres », a déclaré Penner, se souvenant de son ancien collègue.

Penner dit qu’une cérémonie plus intime a eu lieu le 10 septembre pour les familles des pompiers décédés afin d’honorer leurs proches sans les cornemuseurs et les caméras.

La Fondation canadienne des pompiers morts en service a été créée pour honorer et commémorer les pompiers qui ont été tués dans l’exercice de leurs fonctions et pour soutenir leurs familles.

