Un pompier de Kelowna dit que la communauté est «trop belle» après la collecte de fonds du week-end – Kelowna Capital News

La Kelowna Professional Firefighters Charitable Society a utilisé beaucoup de crème solaire et bu des tonnes d’eau lors de la collecte de fonds Roof Sit au Kelowna Yacht Club au cours du week-end.

L’événement a permis de recueillir environ 5 000 $ pour l’organisme de bienfaisance lors du démontage vers midi dimanche 17 juillet, mais le pompier de Kelowna Steven Meyer a déclaré qu’il devait encore faire un décompte final.

“Nous construisons essentiellement notre compte bancaire afin que tout au long de l’année, lorsque nous trouvons quelqu’un qui a besoin d’un peu d’aide, nous ayons le compte bancaire pour l’aider”, a-t-il déclaré.

Meyer a déclaré que 100% des dollars collectés sont reversés à la communauté.

« Nous ne pourrions pas le faire sans la communauté. Ce sont eux qui mettent l’argent dans le coffre », a déclaré Meyers. “Ils sont trop bons.”

